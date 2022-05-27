بالأسماء.. ننشر أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

جدة - نرمين السيد - وتقدم أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بخالص التهانى للطلاب، لما قدموه لأنفسهم ومعلميهم وأهاليهم من نجاح وتفوق، كما قدم تحية تقدير وإجلال لكل معلم ومعلمة، وهنأ كذلك جميع الطلاب الناجحين.

واعتمد أحمد راشد، محافظ الجيزة، وأشرف سلومة، مساء أمس الخميس، نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى "الشهادة الإعدادية" الفصل الدراسى الثانى "الدور الأول" للعام الدراسى 2021/ 2022 بنسبة نجاح 82.6%.

وبحسب بيان صحفى، بلغ إجمالى عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 183881 طالبا وطالبة على مستوى جميع إدارات الجيزة التعليمية.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 92.86 %، ونتيجة طلاب الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 90% والتعليم الأساسى القسم المهنى بنسبة 90.86%.









وقال أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر الموقع الإلكترونى من خلال هذه الروابط: من هـنــــا ، أو هنــــــا، أو هنــــــا.