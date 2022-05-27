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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /700332/جامع-تترأس-الاجتماع-الأول-لمجلس-الصناعات-النسيجية-بعد-إعادة-تشكيله

ترأست نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الجمعة، الاجتماع الاول لمجلس الصناعات النسيجية بعد إعادة تشكيله.

دوت الخليج

إعادة تشكيل مجلس الصناعات النسيجية

وخلال الاجتماع تم استعراض خطة تطوير منظومة زراعة القطن والارتقاء بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وأكدت الوزيرة على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالارتقاء بمنظومة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة للوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وذلك من خلال الاستفادة من المقومات الزراعية والصناعية الكبيرة للاقتصاد القومى فى هذا الصدد وكذا الاستفادة من السمعة الطبية والمكانة المتميزة للقطن المصرى بكافة الأسواق العالمية

جاء ذلك في الدكتو أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، والمهندس محمود عبدالسميع ممثل غرفة الصناعات النسيجية بمجلس ادارة اتحاد الصناعات، وسعيد احمد رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، وماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وعادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، وكل من المهندس محمود امين، وحازم وجدي، محمد السيد من ذوي الخبرة، الى جانب اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، واللواء كامل هلال مستشار الوزيرة للمشروعات الصناعية، والدكتور اشرف الربيعي رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة، والمهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار، والمهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتور محمد لبيب معاون الوزيرة للسياسات التجارية

وتطوير كافة حلقات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر

وأوضحت أن المجلس الجديد يضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية بتنمية وتطوير كافة حلقات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر حيث يهدف الى وضع رؤية شاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، لافتةً الى ان الدولة تستهدف التوسع في كافة مراحل الانتاج بدءاً من زراعة القطن المصري ووصولاً للمنتج الكامل.

ولفتت الوزيرة إلى أن المجلس سيقوم خلال الفترة المقبلة، بوضع خطة شاملة لتنمية وتطوير قطاع الصناعات النسيجية تتضمن الوضع الحالي لهذه الصناعة واهم الفرص والتحديات التي تواجهها الى جانب تقديم مقترحات التطوير

ونوهت جامع إلى ان القطاع الخاص شريك أساسى فى منظومة التنمية الاقتصادية فى مصر ، مشيرةً إلى توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للمشاركة فى كافة المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض مصر فى كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية

وضع القطن المصري ضمن قائمة الصناعات الاستراتيجية بالاقتصاد القومي

ومن جانبها أشارت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة الى اهمية وضع القطن المصري ضمن قائمة الصناعات الاستراتيجية بالاقتصاد القومي، لافتةً الى اهمية زيادة دعم الدولة لمركز البحوث الزراعية بهدف تطوير زراعة القطن في مصر والتوسع في المساحات المزروعة لتصل الى 600 ألف فدان.

وبدوره أكد المهندس محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات اهمية الاهتمام بتوفير كافة مدخلات انتاج صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر محلياً والتي تشمل الى جانب القطن الالياف الصناعية وخيوط البوليستر، مشيراً الى اهمية زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري وزيادة قدرته على المنافسة بالاسواق المحلية والخارجية.

كما أكد أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ان خطة التطوير الشاملة التى يجرى تنفيذها حالياً في الشركات التابعة للشركة القابضة تمثل جزء رئيسي في تطوير منظومة الصناعات النسيجية المصرية، مؤكداً في هذا الاطار حرص الشركة القابضة على امداد شركات القطاع الخاص بمستلزمات الانتاج مثل الغزول بدلاً من استيرادها وهو الامر الذي يسهم في زيادة القيمة المضافة للقطن المصري وتخفيض معدلات الاستيراد

وأوضح عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، أن وزارة الزراعة مستعدة لتوفير كافة احتياجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية من المواد الخام، لافتاً الى اهمية وضع خطة واضحة حول احتياجات الصناعة من القطن المصري بهدف التوسع في عمليات الزراعة والانتاج وفقاً للاحتياجات الفعلية