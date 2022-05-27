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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /700330/هنا-الزاهد-وتامر-حسني-يحتفلان-بانتهاء-تصوير-فيلم-بحبك-فيديو

انتهى الفنان تامر حسني بالتعاون مع الفنانة الشابة هنا الزاهد من تصوير فيلم “بحبك” الذي من المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة، وظهر صناع العمل في فيديو متداول وهم يحتفلون بنجاح العمل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير احتفال تامر حسني وهنا الزاهد بفيلم بحبك

وجمع الفيديو عدد من أبطال العمل وهم هنا الزاهد وتامر حسني وهدى المفتي وهم يقولون جملة “فركش”، كما وجهت هنا الزاهد رسالة لـ نجم الجيل لطالما حلمت التعاون معه في عمل فني، فقالت: “بحبك جدا من زمان وهو عارف ودا بالنسبة ليا حلم ويارب أكون قد المسئولية وأشكرك جدا على الفرصة”.

تفاصيل فيلم بحبك

يدور فيلم “بحبك” في إطار رومانسي كوميدي حول البحث عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى و بحبَك من الأنثى للرجل في احداث محيرة ومثيرة.

هنا الزاهد تعرب عن سعادتها بمشاركة في فيلم بحبك

وأعربت هنا الزاهد عن مشاركتها في فيلم «بحبك»، بجانب مكتشفها تامر حسني، فنشرت صور من كواليس تصوير العمل وعلقت عليها، قائلة: «اول مسلسل تقريبا مثلته كان مع تامر ودلوقتي بتعامل معاه في الفيلم مش ممثل بس و مخرج الفيلم.. شكرا على كل تفصيلة بتقولهالي ك مخرج، وعلى بجد مجهودك اللي بشوفوا قدامي .. ان شاء الله يعجبكم و يكرمنا يارب».

تامر حسني يستعد لـ البدلة 2

هذا وكشف الفنان تامر حسني عن استعداده لتحضير جزء ثاني من فيلمه الشهير “البدلة” الذي قدمه في عام 2018 وحقق نجاحا ساحقا في دور العرض المصرية.

جاء ذلك في تعليق من الفنان تامر حسني على منشور للمخرج محمد العدل، اذ شارك الأخير صورة من كواليس الجزء الأول من فيلم البدلة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ليفاجأ تامر حسني معجبيه، بتعليق قال فيه: “وحشني ياماندو انت وكل فريق الفيلم وإن شاء الله نبسط الجمهور مرة تانية بالبدلة الجزء التاني”.

الفيلم من إنتاج سينرچي احمد بدوي، تي ايتش برودكشن حسام حسني، سكاي ليميت أحمد الدسوق، وبطولة الفنان تامر حسني، والفنانة هنا الزاهد والفنان حمدي المرغني، والفنان مدحت اسماعيل.