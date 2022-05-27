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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /700327/المصرية-للاتصالات we-تكشف-إجراءات-نقل-التليفون-الأرضي-والرسوم-المطلوبة

كشفت المصرية للاتصالات we إجراءات نقل التليفون الأرضي من مكان لآخري بناءً على طلب عملاء المصرية للاتصالات we التى ينتقلون من سكن لآخر، بجانب الرسوم المحددة، كافة التفاصيل يقدمها دوت الخليج بالأوراق المطلوبة لنقل التليفون الأرضي.

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