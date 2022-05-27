«تحويل قرية بشبيش إلي مدينة وفصلها عن مركز المحلة الكبري» على طاولة الشيوخ..الأسبوع المقبل

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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /700325/تحويل-قرية-بشبيش-إلي-مدينة-وفصلها-عن-مركز-المحلة-الكبري-على-طاولة-الشيوخالأسبوع-المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوي، والنائب عمرو السعيد فهمي، بشأن "تفعيل قرار تحويل قرية بشبيش إلي مدينة وفصلها عن مركز المحلة الكبري"، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

دوت الخليج ويستهدف المقترح برغبة تفعيل قرار تحويل قرية بشبيش إلى مدينة وفصلها عن مركز المحلة الكبرى وذلك لإستيعاب نمو القريه ومراعاة توزيع الخدمات لأن قريه بشبيش عبارة عن وحدة محلية قروية يتبعها عدد ( 6 ) قرى ومنذ عام ٢٠٠٢ وافقت الحكومة على تحويل قريه بشبيش إلى مدينة وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية على إستحداث مركز شرطة وفصل الزمام الزراعي عن المدينة المستحدثة كما أنه في عام ٢٠١٨ قامت الهيئة العامة للمساحة بفصل الزمام الزراعي عن قريه بشبيش. وذلك لعدة أسباب منها : - قريه بشبيش تبعـد المسافة بينهـه وبين مدينة المحلة 30 كم وتتمتع بكثافـة سكانيه عاليه تتجاوز 130 ألف نسمه . -قـريـه بشبيش تعـاني الإهمـال وليس بهـا خـدمات بسبب السـؤال الحـائـر هـل هو مدينه أم قرية ؟. -هنـاك خـطـاب رســى مـن وزارة الداخليـة تـرغـب فـي تـوفير الإعتمادات الماليـه مـن قـبـل وزارتي التخطيط والماليـه لإستحداث مركـز شـرطه حتى تتمكن مـن فرض السيطره الأمنية . - قـريــه بـشـبيش في حاجـه لإستحداث نظـم إداريـة لإستيعاب النمـو الـطـارد للقريه . - مقترح تفعيـل قــرار تحويـل قـريـه بـشـبيش لمدينـه لـيس بجديد فهـو مـطلـب الأهالي على مدار 30 عام وهناك قراران في هذا الشأن: - الـقـرار الأول: مـن حكومـة المهنـدس إبـراهيم محلـب رئـيـس الـوزراء السـابق بإستحداث مركـزين شـرطة واحـد بمدينة المحلـة والأخـر بمدينـة بشبيش بخـلاف المركز الموجود ( القديم ) نظرا لوجود كثافة سكانية مرتفعة . - الـقـرار الـثـانـي: مـن الهيئة العامة للمساحة بفصـل الـزمـام الزراعي لـقـريـه بـشـبيش حتى تصبح مدينه كل هذا يحتاج تواجد أمنى مكثف وذلك لبعد المسافة. رأى اللجنة وتوصياتها : بعـد دراسـة الإقتراح برغبـة والإطلاع علـى نـصـوص الدستور والموضـوعات ذات الصلة واللائحة الداخليـة للمجلـس وكافـة الـقـوانين ذات الصـلـة ومـا أسـفـرت عـنـه مناقشـات السيد النائـب مـقـدم الإقتراح برغبـة وأعضـاء اللجنـة وممثلي الحكومـة فقد إنتهت إلى الآتي : - -الموافـقـة علـى المقتـرح المقـدم مـن النـائـب أحمـد الـقـنـاوى، والنائب عمرو السعيد فہمی عـن تفعيـل قـرار تـحـويـل قـريـة بشـبيش إلى مدينـة وفـصـلـهـا عـن مركز المحلة الكبرى لأن هذا المقترح يمثـل بـادرة أمـل لأهـالي قـريـة بشبيش التي عانت الأهمال على مدار 30 عام .

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