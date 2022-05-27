انت الان تتابع تفاصيل خبر «الموافقة على افتاقيتين دوليتين» وإحالة «6 قرارت جمهورية باتفاقيات دولية» و«4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة» إلى اللجان النوعية..حصاد مجلس النواب فى آخر 3 جلسات حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /700324/الموافقة-على-افتاقيتين-دوليتين-وإحالة-6-قرارت-جمهورية-باتفاقيات-دولية-و4-مشروعات-قوانين-مقدمة-من-الحكومة-إلى-اللجان-النوعيةحصاد-مجلس-النواب-فى-آخر-3-جلسات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الإثنين الماضي إحالة (6) قرارات لرئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، و(4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

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6 قرارات جمهورية

وافق المجلس على إحالة (33) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة، بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

قانون إنشاء البوابة المصرية للحج

استأنف المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

وبعد مناقشات موسعة ومستفيضة أبدى خلالها نواب المجلس ملاحظاتهم على مواد مشروع القانون، وأدخلت بعض التعديلات الدقيقة عليها بالتوافق بين المجلس والحكومة، وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع القانون، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة.

الموافقة على "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية- المرحلة الثانية"

وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (120) لسنة 2022، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية- المرحلة الثانية".

خلال المناقشات أكد النواب أن مرفق الكهرباء من المرافق الهامة والحيوية وأحد مصادر الاستثمارات حيث يساهم في تعزيز مسار التنمية، مؤكدين أهمية الاتفاقية لإضافة محطات توليد الكهرباء وتعزيز قدرتها وكفاءتها، مطالبين بالحد من الاقتراض لارتفاع معدلات الدين العام وخفض رسوم تكاليف مقايسات توصيل الكهرباء وقيمة فواتيرها لصغار الصناع والمزارعين في جميع المحافظات مراعاةً للبعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، وتشديد الرقابة على أوجه صرف المنح والقروض.

اتفاق قرض (مترو الإسكندرية)

وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو.

خلال المناقشات أكد النواب أن مترو أنفاق الإسكندرية جاء بناءً على مطالب مواطني الإسكندرية لدخول خدمة مترو الأنفاق للمحافظة في ظل ازدحام الشوارع المستمر وعدم استيعاب وسائل النقل الجماعي لمتطلبات المواطنين، مؤكدين أن الدولة قادرة على سداد فوائد الدين، وسط مطالبات نيابية بضرورة مراجعة هذا القرض، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم كله.

ووجه النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يبذله من جهود في مجال التنمية وتطوير كافة مرافق الدولة، وخاصةً قطاع النقل والمواصلات.

كما هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب النائبة ضحى عاصي، بمناسبة حصولها على العضوية العاملة في اتحاد الكتاب الروسي، وذلك تقديراً لدورها في إثراء الأدب الروسي من خلال رواياتها العديدة التي تم ترجمتها إلى اللغة الروسية، بالإضافة إلى ترجمة تلك الروايات إلى العديد من لغات العالم، لتصبــــــح بذلك أول كاتبــــة وأديــبــــة مصرية تحـصـــل علــى العضوية العاملة في اتحاد الكتاب الروسي، متمنياً لها دوام التوفيق والسداد.