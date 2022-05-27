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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /700323/البنك-الأهلي-المصري- NBE-يعلن-مفاجأة-على-شهادات-الادخار-لعملائه
أعلن البنك الأهلي المصري NBE مفاجأة لعملائه على شهادات الادخار، لاسيما بعد قرار رفع الفائدة من البنك المركزي المصري، والتى جعلت الكثيرون يقبلون على شراء شهادات البنك الأهلي المصري لكونه المصرف الأول في القطاع المحلي، ويقدم دوت الخليج مستجدات شهادة الـ 18% الشهادات الأكثر مبيعًا في البنك الأهلي.
البنك الأهلي المصري NBE
أوضح البنك الأهلي المصري أن الشهادات هي الأكثر مبيعا على مستوى الجهاز المصرفي بإجمالي أرصدة تقارب 1.5 تريليون جنيه، وهو ما يضعه في القمة دون منافس.
ويتيح البنك الأهلي المصري لعملائه كسر أي نوع من الشهادات بعد مرور 6 شهور على شرائها كما يسمح بحصول العميل على قرض بضمانها أو إصدار كريدت كارد، وهى مفاجأة لعملائه.
شهادات البنك الأهلي المصري
- الشهادة البلاتينية آجل عام للعائد الثابت لتكون الفائدة 18% سنويًا ويصرف العائد شهريًا وهي الأعلى بين الشهادات.
- الشهادة البلاتينية آجال 3 سنوات للعائد الثابت بفائدة 11% سنويا ويصرف العائد شهريًا.
- الشهادة البلاتينية آجال 5 سنوات للعائد الثاب بفائدة 10.25% سنويا ويصرف العائد شهريًا.
- الشهادة البلاتينية آجال 3 سنوات للعائد المتغير بفائدة 11.5% ويصرف العائد شهريًا.
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