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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /700322/متوفر-رابط-نتيجة-الشهادة-الإعدادية-بمحافظة-الدقهلية-2022-بالاسم-ورقم-الجلوس

مع بدء ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022، بمختلف المحافظات، عقب انتهاء طلاب الشهادة الإعدادية من أداء الامتحانات، تزايد البحث في الساعات الماضية، عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، وخاصة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2022، حيث انتهت امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 يوم الخميس الماضي 19 مايو والتي بدأت يوم 14 مايو.

دوت الخليج

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

ومع تزايد البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة الدقهلية، كشف علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه تم الانتهاء من تصحيح كافة أوراق امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، وفي انتظار اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من محافظ الدقهلية، بعد الانتهاء من رصد درجات المواد كاملة، ومن المتوقع أن يعتمد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي 2022، خلال الساعات المقبلة، كما سيتم اعتماد الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة الدقهلية من قبل المديريات التعليمية المختلفة بعد اعتمادها من المحافظ.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 بمحافظة الدقهلية

ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي رسميًا بمحافظتي الجيزة وجنوب سيناء، ومن المتوقع أن تكون نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفرالشيخ ثالث المحافظات التي ستظهر نتيجتها رسميًا خلال ساعات، وينتظر طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية الآن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 للترم الثاني من المحافظ وظهورها على الموقع الإلكتروني.

وينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم، اعتماد نتيجة الشهادة الأعدادية 2022 للترم الثاني خلال ساعات، حيث كثر البحث على الإلكترونية المختلفة ومحركات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة الدقهلية، ونتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 بمحافظة الدقهلية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

وكانت وزارة التربية والتعليم، أوضحت أنه من المفترض أن تصدر كل محافظة على حدة، نتيجة الشهادة الإعدادية الخاصة بها، حيث يتم إجراء امتحانات الصف الثالث الإعدادي واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية وفقًا للنظام اللامركزي الذي أقرته الوزارة.

حيث يحدد كل محافظ ومديرية تعليمية، وقت بداية الامتحانات ووقت انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي، ويتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فور الانتهاء من عملية تصحيح المواد ورصد الدرجات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الدقهلية والخطوات

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، الراغبين في معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة الدقهلية، الدخول إلى موقع مديرية الدقهلية التعليمية واتباع الخطوات التالية لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني فور ظهروها:

1- الدخول على موقع مديرية كفرالشيخ التعليمية من هـــنـــا.

2- اختيار أيقونة النتائج.

3- اختيار الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

3- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

4- الضغط على إظهار النتيجة، والتي ستظهر للطالب بمجرد اعتمادها من المحافظ ورفعها على الموقع الرسمي لمديرية الدقهلية التعليمية.