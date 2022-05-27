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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /700319/مازلت-أذكر-اللحظة-التي-عرضت-عليها-فيها-الزواج-فاتن-حمامة-وعمر-الشريف-قصة-حب-بدأت-بقبلة-وانتهت-بوفاة-في-نفس-العام

في ذكرى ميلاد فاتن حمامة لابد من ذكر عمر الشريف لطالما ارتبط اسم الثنائي ارتباطا وثيقا بعضهم ببعض منذ بداية ظهورهما على الساحة الفنية حتى الممات رغم انفصالهما في أواخر حياتهما، حتى الأن عندما نذكر إسم أحدا منهما يأتي في أذهاننا اسم الثاني مباشرة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل قصة الحب التي جمعت فاتن حمامة بـ عمر الشريف تزامنا مع ذكرى ميلاد فاتن حمامة بدأت قصة حب فاتن حمامة بعمر الشريف بلقاء لهما في فيلم "صراع فى الوادى" والتي كانت سببا في دخول عمرو الشريف مجال التمثيل وتألقه به، أتى ذلك بعدما رفضت الوقوف أمام شكرى سرحان كبطل للعمل، وكانت قبلتهما في العمل الأشهر على الإطلاق اذ لم تكن فاتن حمامة توافق على مشاهد القبلات لكنها كسرت قواعدها من أجل عمر الشريف لتبدأ من هنا قصة حبهما تشعل هذا الزمن. فاتن حمامة تشترط على عمر الشريف الدخول في الإسلام للزواج منه بعد عرض فيلم فاتن حمامة وعمر الشريف، انتشتر الشائعات حول ارتباطهما رغم أن الفنانة كانت في ذلك الوقت متزوجة من المخرج عز الدين ذو الفقار، وبعدما تأكدت فاتن من مشاعرها تجاه عمر الشريف طلبت الطلاق من ذو الفقار، وذهب لعمر الشريف لتطلب منه الزواج في مقابل أن يدخل في الإسلام، وبالفعل قابل عمر الشريف طلبها بالموافقة وأشهر إسلامه. عمر الشريف يتحدث عن طلب يد فاتن حمامة للزواج منها “بخط يده” وكانت من أبرز الرسائل التي كتبها عمر الشريف لـ فاتن حمامة بخط يده هو حديثه عن طلب يده من فاتن حمامة، فقال: “"مازلت أذكر تلك اللحظة التى عرضت فيها الزواج، لقد فأفأت وثأثأت ورجعت عدة خطوات وكنت أشبه التلميذ الذى نسى كل معلوماته فى الامتحان الشفى وفجأة صحت أقول لها "ما رأيك لو اتجوزنا؟ وكدت أجرى بعد أن نطقت بهذه الجملة ولكن شيئًا ما جعلنى أجلس فى مكانى". وتابع: "صحيح أننى اعتقدت أنها غاضبة من هذا العرض، وقررت أن أعتذر لها، والطريف أننى كنت أتخيل ما سيجرى من حديث بينى وبينها وأتخيل أنها غاضبة يجرى على لسانها كلاما شديدا ثم أتخيل نفسى أننى اعتذر وكتبت الحوار الذى جرى على لسانها والحوار الذى جرى على لسانى وسجلت هذين الحوارين ومازلت أحتفظ بالورقة التى كتبت عليها الحوار نستعيد قراءتها أنا وفاتن ونضحك كثيرًا". أعمال جمعت فاتن حمامة بعمر الشريف وبعد الزواج اجتمعا الثنائي فاتن حمامة وعمر الشريف في العديد من الأعمال الفنية، وهي "نهر الحب"، "سيدة القصر"، و"صراع فى الميناء"، و"صراع فى الوادى"، و"لا أنام". انفصال عمر الشريف وفاتن حمامة ولكن لم تنتهي تلك قصة الحب بنهاية سعيدة، فبسبب رفض عمر الشريف التخلي عن شهرته من اجل فاتن حمامة أصبحت علاقتهما باردة، لتطلب فاتن الإنفصال عنه، وقرر الطلاق بعد علاقة دامت 8 سنوات. وفاة عمر الشريف وفاتن حمامة في نفس العام ويشاء القدر أن يجمعهما في الوفاة للمرة الثانية، اذ توفت فاتن حمامة في يناير 2015، بعدها أصيب عمر الشريف بمرض الزهايمر ثم لقى مصرعه في نفس العام ليخلد ذكرى حب عمر الشريف لفاتن حمامة في قلوب الجمهور.

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