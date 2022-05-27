الداخلية تضبط مستريحين جديدين بالجيزة والغربية.. جمعا 5.7 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 12:29 مساءً - نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالغربية، لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (تاجر ماشية - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الماشية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (3,400,000 - ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف جنيه)، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه والهروب إلى أماكن مختلفة وإغلاق هواتفه المحمولة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، ولدى علم المواطنين بضبطه تقدم عدد (3) أشخاص من ضحاياه ببلاغات ضده.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالك محل لبيع المواد الغذائية - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) بممارسة نشاط احتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (2,300,000 – اثنين مليون وثلاثمائة ألف جنيه)، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها، واستولى على كامل تلك المبالغ.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، ولدى علم المواطنين بضبطه تقدم عدد (7) أشخاص من ضحاياه ببلاغات ضده فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.