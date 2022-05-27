إغلاق 9 كيانات تعليمية وهمية فى محافظة الشرقية

جدة - نرمين السيد - وأفاد التقرير بمداهمة 9 كيانات وهمية بمحافظة الشرقية، شملت: المُنشأة المُسماة "أكاديمية السلام للتدريب التابعة لمستشفى صلاح سالم التخصصى" والكائن مقرها نهاية شارع الغشام، بداخل مستشفى صلاح سالم التخصصى بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتدعى تدريب الطلاب، ومنحهم شهادات مُعتمدة فى مجال التمريض.

وتضمنت المُنشأة المُسماة "الأكاديمية المصرية للعلوم الإدارية"، والكائن مقرها أمام كوبرى جامعة الزقازيق، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتزعم منح شهادات مصدق عليها من وزارة الخارجية، فى تخصصات: (اللغات والترجمة، الحاسبات ونُظم معلومات، تكنولوجيا البترول، التمريض، الأشعة، التحاليل الطبية).

والمُنشأة المُسماة "أكاديمية بروفيشنال للتدريب" Professional، والكائن مقرها فى 4 شارع النجار - مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتدعى قبول الطلاب وتدريبهم من الحاصلين على (الثانوية العامة، والإعدادية، والدبلومات الفنية)، وتمنح دبلومة التمريض المهنى، وتزعم اعتمادها من وزارة الخارجية.

كما تمت مداهمة المُنشأة المُسماة "أكاديمية تأهيل الدولية للتمريض Taahel"، والكائن مقرها فى امتداد شارع المحافظة، الطابق الثالث، مدينة الزفازيق بمحافظة الشرقية، والمُنشأة المسماة "مؤسسة فكر للتدريب F E K R"، والكائن مقرها بجوار محطة القطار، برج القصر الأبيض، مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتدعى منح شهادة مُعتمدة من جامعة كامبريدج البريطانية فى مجالات (التمريض، التحاليل الطبية، الهندسة وأعمال المساحة والحاسب الآلى واللغات، التنمية البشرية، المحاسبة، اللغات والترجمة، التسويق والمبيعات، إدارة الموارد البشرية).

وتم إغلاق المُنشأة المُسماة "أكاديمية إم واى إف للدراسات والتدريب" والكائن مقرها فى شارع المحافظة، برج نقابة المعلمين، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتزعم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، وما يُعادلها من الدبلومات الفنية، للالتحاق بأقسام: (العلوم الصحية، المساحة، البترول، إدارة الأعمال والمحاسبة، السياحة والفنادق، الصحافة والإعلام)، ومنح شهادة مُعتمدة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمُنشأة المُسماة "أكاديمية أوبك OPEC" والكائن مقرها فى شارع السلام، خلف كلية التجارة، الدور الأرضى، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتدعى قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، وما يُعادلها من الدبلومات الفنية، والمعاهد الأزهرية، وحملة المؤهلات فوق المتوسطة؛ للدراسة فى تخصصات (الضيافة، التمريض، البترول والبتروكيماويات، نظم المعلومات وإدارة الاعمال، المُختبرات والمعامل، المساحة)، كما تدعى المُنشأة منح دبلومة مُعتمدة فى التمريض، وتزعم تأجيل التجنيد.

وداهمت اللجنة أيضا المُنشأة المُسماة "الدولية للعلوم والتكنولوجيا" والكائن مقرها بجوار كوبرى الجامعة، الدور الأول بعد الأرضى، مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتدعى قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات (الإعدادية والثانوية)، ومنحهم شهادة مُعتمدة من المجلس الوطنى للتدريب والتعليم، والمنشأة المسماة "أكاديمية ساينس للدراسات والتدريب" والكائن مقرها بداية الطريق الإقليمى، برج التيسير، الدور الثانى بعد الأرضى، مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، كما تدعى منح دبلومة التمريض المهنى بشهادة مصدق عليها من وزارة الخارجية.

وأصدر وزير التعليم العالى قرارًا بغلق هذه الكيانات الوهمية، ومخاطبة محافظ الشرقية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشاد بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية، والتى تدعى كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية، خاصة خلال فترة التنسيق للجامعات والمعاهد ، والتى ينشط فيها ظهور الدعاية والتسويق لهذه الكيانات بغرض استغلال الطلاب وأولياء الأمور بشكل غير قانونى.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالى بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعى لوزير التعليم العالى؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، وقد نجحت هذه اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية فى رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها المكثفة خلال الفترة الماضية، والنجاح فى توجيه ضربات متتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.

وأكد المُتحدث الرسمى أن التنسيق الجيد بين وزارتى التعليم العالى والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى؛ والذى مكن من زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

وأكد المتحدث الرسمى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالى للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مستمر، كما يتم نشرها على الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفى حالة الرغبة فى التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل التالية للوزارة.