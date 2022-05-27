محافظ القليوبية يتفقد المشروعات وأعمال النظافة ورفع الإشغالات ببنها

جدة - نرمين السيد - تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، بعض المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة بنها ومنها تبطين الترع ورصف الطرق وأعمال النظافة والإشغالات بالشوارع، وذلك ضمن الجولات اليومية التى يحرص المحافظ على القيام بها لدفع الأعمال وتذليل المشكلات والعقبات من أجل تسليم تلك المشروعات والإنتهاء منها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





وبدأ المحافظ الجولة - وفقا لبيان - بتفقد منطقة أسفل الكوبرى الزراعى بمنطقة الفلل بعد إخلاء المنطقه من المضبوطات (السيارات والموتوسيكلات)، حيث تم نقلها بالكامل للموقع الجديد المخصص لها بميت راضى والمقامة على مساحه 3 أفدنة بمركز ومدينة بنها.

كما تابع أعمال إنشاء نفق ميت راضى أسفل الكوبرى الزراعى بمنطقه الفلل حيث جارى الآن تحويل مسار وتعميق كابلات الكهرباء، كما تفقد أعمال إنشاء مطلع ومنزل الطريق (القاهرة - الإسكندرية الزراعى) بجوار كوبرى الفحص بمنطقة الفلل، وذلك لتيسير الحركة المرورية بالمدينة.

ووجه الهجان برفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم الموجودة أسفل الطريق الإقليمى بكفر سعد، مشددًا على أنه سوف يتخذ إجراءات وعقوبات صارمة للمتقاعسين فى حالة وجود مخلفات بتلك المنطقة مرة أخرى، مؤكدًا على ضرورة التواجد الميدانى وضبط أى سيارة تلقى الرتش بالشوارع مطالبًا بتكثيف الجهود خصوصًا فى أيام العطلات لرفع القمامة والرتش من الطرق الرئيسية.

كما تابع أعمال تبطين ترعة الجنابية بميت راضى بطول 21 كيلو متر بداية من الرياح التوفيقى بمدينة بنها حتى قرية ميت العز بمحافظة الدقهلية وينفذها الإنتاج الحربى تحت إشراف كلية هندسة بنها.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح بأى من المظاهر العشوائية أو الإشغالات أو الباعة الجائلين أو المواقف العشوائية وأماكن الانتظار حول أسوار المستشفيات، مشددا على التعامل بحزم فى هذا الملف واتخاذ أقصى العقوبات تجاه أى مواطن يقوم باستغلال محيط المستشفيات فى إقامة أنشطة مخالفة.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدى أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التى تعيق حركة المارة لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم.