الشيوخ يحيل مقترح«نائب مستقبل وطن» عمرو فهمي بشأن عدم تنفيذ مشروع مستشفي بشبيش المركزي للحكومة.. الأحد المقبل

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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /700321/الشيوخ-يحيل-مقترحنائب-مستقبل-وطن-عمرو-فهمي-بشأن-عدم-تنفيذ-مشروع-مستشفي-بشبيش-المركزي-للحكومة-الأحد-المقبل

يحيل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة الأحد المقبل، تقرير لجنة الصحة والسكان، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو السعيد فهمي، بشأن التضرر من عدم الاسناد البدء في تنفيذ مشروع مستشفي بشبيش المركزي، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

دوت الخليج

الشيوخ يحيل مقترح النائب عمرو السعيد فهمي بشأن التضرر من عدم الاسناد البدء في تنفيذ مشروع مستشفي بشبيش المركزي للحكومة.. الأحد المقبل

وأكد النائب عمرو السعيد فهمي، في المقترح المقدم منه، أن مستشفى بشبيش المركزي يخدم أكثر من ( ٢٠٠ الف نسمة )، حيث أنه من المقرر أن تخدم هذه المستشفى أهالي مدينة بشبيش التابعة لمحافظة الغربية بالإضافة إلى أهالي بعض القرى التابعة لمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ ، المجاورة لهذه المدينة ، والمستشفى صادر لها قرار إزالة منذ أكثر من 13 عام وهي حالياً متوقفة نهائياً عن العمل، وتم اخلاء المبنى بالكامل منذ أكثر من 10 أعوام ، وتم الانتهاء حالياً من جميع التصميمات الهندسية للبدء في عملية الاحلال والتجديد للمستشفى ولكن حتى تاريخه لم يتم البدء في التنفيذ بالرغم من الانتهاء من اعداد التصميمات الهندسية والموافقة على البرنامج الوظيفي الجديد واعتمادهم من اللجنة الخاصة بالمراجعة في هيئة الرعاية الأساسية .

وقال"السعيد "،إن المنطقة بالكامل في أمس الحاجة لهذه المستشفى نظراً لأن أقرب مستشفى تبعد عن المنطقة أكثر من 50 كم ، وهناك معاناة شديدة للمواطنين في تلك المنطقة بسبب غياب المنظومة الصحية بالرغم من انتشار الوباء اللعين في هذه الفترة ، الأمر الذي يستدعي سرعة اسناد المشروع والبدء في تنفيذ مستشفى بشبيش المركزي ، وتحديد جدول زمني لإنهاء هذا المشروع .

رأى اللجنة :

بعد أن استمعت اللجنة إلى المناقشات المستفيضة من السادة الأعضاء وممثلي الحكومة عن وزارات الصحة والسكان والتخطيط ومدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية ، استقرت اللجنة على أهمية الموضوع المعروض عليها والذي يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى من أبناء محافظة الغربية .

فقد أوصت اللجنة بـ :

- سرعة الانتهاء من اعتماد الرسومات الهندسية والموافقة على البرنامج الوظيفي الجديد لمستشفى بشبيش المركزي .

-إدراج مشروع إنشاء مستشفى بشبيش المركزي بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي.

- وضع جدول زمني لمراحل تنفيذ المشروع وموعد الانتهاء من أعمال الانشاءات والتجهيز وتشغيل المستشفى بكامل طاقتها ، وإفاد اللجنة بذلك . . "