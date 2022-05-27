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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /700314/رفضت-تبوس-شكري-سرحان-فهاجمها-والغيرة-جعلتها-تطرد-فنانة-شهيرة-من-مصر-أسرار-فاتن-حمامة

تحل اليوم الجمعة الموافق له 27 مايو ذكرى ميلاد سيدة الشاشة فاتن حمامة، التي كانت حياتها مليئة بالأسرار والحكايات والمواقف الصادمة مع النجوم.

دوت الخليج يرصد أسرار في حياة فاتن حمامة

أسرار فاتن حمامة

جمع الفنانة فاتن حمامة والفنان شكري سرحان موقف محرج كان حديث الجمهور ومحبي السينما، حيث قال الأخير في حوار سابق له إن الفنانة فاتن حمامة اعتادت كلما ظهرت في موقف من المواقف الغرامية علي أن تفرض قيودا بينها وبين الممثل الذي يؤدي أمامها هذا النوع من الأدوار.

وأضاف قائلًا: “ذلك يمنع الممثل من الانطلاق في أداء دوره على الوجه الأكمل.. كنا نلتمس لها العذر في ذلك ، ونقول إن لها مبدأ يجب أن نحترمه، حتي خرجت علينا أخيرا بقبلتها التاريخية الأولى في فيلم صراع في الوادي”.

وتابع: “في الوقت الذي مثلت أمامها دورا عاطفيا في فيلم من انتاجها موعد مع الحياة وكانت فيه مواقف كثيرة تتطلب إظهار مشاهد القبلات ولكنها كانت تمانع بشدة”.

ولكن ردت سيدة الشاشة على تصريحاتها وقالت: “أنا مندهشة لأن هذا الكلام موجه من شكري سرحان ولكني ألتمس له بعض العذر لأنه لم يشاهد الفيلم جيدا، فلو كان شاهده لغير رأيه في كل ما قاله لأن مشهد القبلة الذي ظهر في هذا الفيلم لا يمثل القبلة بمعناها الصحيح لأنها بسيطة عادية على الخد وهي ليست القبلة الأولي لي كما ذكر فقد أديت أكثر منها في فيلم قلوب الناس مع الفنان أنور وجدي”.

مواقف صادمة لـ فاتن حمامة

واستكملت قائلة: ولكن يوسف شاهين مخرج الفيلم، هو الذي أثار حول هذه القبلة البسيطة العادية ، جوا من الإثارة ما جعل المتفرج العادي يشعر بأن هناك قبلة حقيقية.. أحب اطمئن شكري سرحان بأنني لم ولن أخرج عن التقليد الذي وضعته لنفسي وسأظل أضع الحدود والقيود بيني وبين الممثل الذي يؤدي أمامي النوع من الأدوار”.

ومن ناحية أخرى، كانت هناك فنانة تمتعت بقدر عالي من الجمال مما جعلها تهدد عرض عدد من النجمات المصريات وذلك عقب وقوفها أمام لورانس العرب عمر الشريف وهي الفنانة فاطمة توركان التي عرفت فنيًا باسم هالة شوكت.

وكانت هالة شوكت تنتمي للنقابة السورية ولكن كان أول انطلاقة مصرية لها من خلال فيلم «موعد مع المجهول»، مغ عمر الشريف، وسامية جمال وبعد الفيلم تعاقدت على بطولة 12 عمل سينمائي، مما أثار غضب سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

وبعدها أجرت مكالمة لأحد المنتجين الكبار وهو هنري بركات وقالت له فاتن حمامة: “هالة شوكت خطر على السينما المصرية”، ليتم طردها خارج مصر بعد انتهاء فترة إقامتها ومنعت من دخول مصر بعد ذلك.

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يذكر أن الدكتور محمد عبد الوهاب كشف في لقاء تليفزيوني له تفاصيل إن زوجته فاتن حمامة في عام 1993 كانت في مسرحية لعادل إمام ويومها اكتشف تعبها، معلقًا: “فاتن حمامة كانت رياضية وهذا ما جعلها تتمتع بالصحة والعافية، وبعد رحيلها الحياة أصبحت لا تطاق”، ومن جانبها الفنانة سميرة عبدالعزيز تحدثت عن أمنية فاتن حمامة.

وقالت: «فاتن حمامة كانت تتمنى أن تحضر حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، لكنها رفضت أن تخبرها بموعد الحفل خوفا عليها من التعب، فغضبت منها».