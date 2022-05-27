انت الان تتابع تفاصيل خبر وشم أحمد سعد وإهانة عمرو واكد لنساء مصر وخناقة غادة إبراهيم.. نجوم أثاروا الجدل خلال الأسبوع حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /700311/وشم-أحمد-سعد-وإهانة-عمرو-واكد-لنساء-مصر-وخناقة-غادة-إبراهيم-نجوم-أثاروا-الجدل-خلال-الأسبوع

شهدت الساحة الفنية خلال هذا الأسبوع عدد من الأحداث الهامة والافتة للإنتباة والتي أثارت الجدل بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، في ذلك الإطار يرصد دوت الخليج أبرز تلك الأحداث خلال السطور التالية.

أزمة مصطفى هريدي وحقيقة إصابته لـ 4 أشخاص في حالة سير

تفجأ الجميع بظهور الفنان مصطفى هريدي على الساحة الفنية، من خلال مصيبة حلت به، اذ تصادم في حدث سير في الشيخ زايد بسيارة ملاكي نتيجة لزيادة سرعته وعدم قدرته على مسك الفرامل، مأدى إلى حدوث له كدمات في وجهه، وإصابة 4 أشخاص بعهات وكسور شديدة فأصيب أحدهم بكسر في الجمجمة، والثاني بكسر في الفقرتين الثالثة والرابعة، والثالث كسر في الحوض، والاخير كسر في الذراع وخدوش.

واستطاع مصطفى هريدي الخروج من تلك الأزمة بعدما خضع للتحقيقات من قبل النيابة عن طريق دفع كفالة 10 ألاف جنيها.

خناقة الفنانة غادة إبراهيم في جنازة سمير صبري

تصدرت خناقة الفنانة غادة إبراهيم في جنازة الفنان سمير صبري، مواقع التواصل الاجتماعي لأيام متتالية، بعدما ظهرت في فيديو فتحت به النار على الأعلامية بوسي شلبي تتهمها بمنعها من ركوب الأوتوبيسات المتوجه لنقل جثمان سمير صبري إلى الإسكندرية، وذكرت في حديثها الفنان إلهام شاهين بطريقة غير مباشرة.

أحيلت غادة إبراهيم للتحقيق بقرار صادر من نقابة المهن التمثيلية ودام التحقيق ليومين متتالين ولكن لم يصدر نتيجة التحقيق حتى الأن.

أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

يواصل حسام حبيب والفنانة شيرين عبد الوهاب إثارة الجدل بعلاقتهم الغير مستقرة، اذ انتشرت أنباء بطلب شيرين عبد الوهاب النجدة لـ حسام حبيب بتهمة التعدي عليها وعلى بناتها في منزلها، ولكن عندما إحيل للتحقيق فجر محاميه مفاجأة حول علاقته بشيرين عبد الوهاب، فأشار إلى انهم عادو لبعضهم بعد الإنفصال بأسبوعين ويعشيان معا في منزل شيرين عبد الوهاب منذ فترة.

وشم أحمد سعد يثير الجدل

شارك الفنان أحمد سعد صورة له مع الجمهور عبر حسابته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي أثناء تأديته مناسك العمرة، وأثار الوشم الذي ظهر على يده غضب رواد السوشيال ميديا، لكنه خرج ليرد ععلى هذا الجدل مؤكدا ان هذا الوشم ليس حقيقي.

سالي عبد السلام تتعرض للتحرش

كشفت الإعلامية سالي عبد السلام عن تعرضها للتحرش بفيديو موثق نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وروت تفاصيل ما حدث، فقالت: “:ده واحد وانا قاعدة من شوية فى العربية ومنزلتش حتى بشرب كوفى انا و ريم صاحبتى فى البنزينة اللى جمب بيتى جه يستظرف "معاكى شاحن؟؟" رديت بكل ادب لا.. وداخل بدماغه يشوف !!.. بعدها انتى متضايقة ليه!!؟”

وتابعت: “قولتله حاجة متخصكش واتفضل امشى !!.. لااااا متكلمنيش كدة!!!..قولتله اتفضل من هنا!!.. مفيش!.. ولسه هيقل ادبه و يستظرف تانى..صورته فيديو !!، لما الناس اتلمت بيقولهم كنت بطلب شاحن! الرجالة بقيت بتقوله هو معلش!، السؤال هل هو العادى ان اى حد ممكن يكلم بنات و يستظرف و يدخل جوا العربية و عايزنا نسكت؟، ليه! احنا حصلنا ايه!، السؤال بقى هو مين ده؟؟ وهل ده عادى؟.. فى بنات هتقبل ده عادى!! مجتمعنا شايف انه عادى؟ ولما اقوله امشى ميمشيش".

عمرو واكد يهين نساء مصر

شارك الفنان عمرو واكد جمهور بتويته عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، فكتب: “ “يقال إن المرأة السيساوية أنثى بميت رجل، أم المرأة السيساوية سيدة بميت رجل انت مين فيهم”، من جانبه شن رواد السوشيال ميديا هجوم عنيف عليه مطالبين المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بضرورة التدخل لإدانة الهجوم على نساء مصر والعمل على رفع قضايا دولية للولايات المتحدة الأمريكية، طلبا للتعويض وبتهم السب والقذف.