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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /700316/لينك-نتيجة-الشهادة-الإعدادية-2022-محافظة-كفرالشيخ-والخطوات

تزايد البحث في الساعات الماضية، عن لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، وخاصة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ 2022، حيث انتهت امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 يوم الخميس الماضي.

دوت الخليج

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية 2022 محافظة كفرالشيخ

وخلال الساعات الماضية، كشف محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، عن انتهاء تصحيح كافة المواد الدراسية لطلاب الشهادة الإعدادية 2022، وأوائل الطلاب ومن المتوقع أن يعتمد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي 2022، خلال الساعات المقبلة، كما سيتم اعتماد الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة كفر الشيخ من قبل المديريات التعليمية المختلفة بعد اعتمادها من المحافظ.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 كفر الشيخ

وكانت محافظة كفرالشيخ من اوائل المحافظات التي انتهت من أعمال تصحيح امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي، وسيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 رسميًا خلال ساعات، كما تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة بمحافظة الجيزة وجنوب سيناء رسميًا.

ويترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم، ظهور نتيجة الشهادة الأعدادية 2022 للترم الثاني خلال ساعات، حيث كثر البحث على الإلكترونية المختلفة ومحركات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة كفرالشيخ، ونتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 بمحافظة كفرالشيخ.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ

وكانت وزارة التربية والتعليم، أوضحت أنه من المفترض أن تصدر كل محافظة على حدة، نتيجة الشهادة الإعدادية الخاصة بها، حيث يتم إجراء امتحانات الصف الثالث الإعدادي واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية وفقًا للنظام اللامركزي الذي أقرته الوزارة.

حيث يحدد كل محافظ ومديرية تعليمية، وقت بداية الامتحانات ووقت انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي، ويتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فور الانتهاء من عملية تصحيح المواد ورصد الدرجات.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة كفرالشيخ

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة كفر الشيخ، عن طريق الدخول إلى موقع مديرية كفرالشيخ التعليمية واتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع مديرية كفرالشيخ التعليمية من هـــنـــا.

2- اختيار أيقونة النتائج.

3- اختيار الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

3- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

4- الضغط على إظهار النتيجة، والتي ستظهر للطالب بمجرد اعتمادها من المحافظ ورفعها على الموقع الرسمي لمديرية كفرالشيخ التعليمية.