ضبط 7 أطنان من الأقماح بكفر الشيخ مخزنة للتهريب

جدة - نرمين السيد - وذكرت المديرية - فى بيان لها اليوم الجمعة - أن المحافظ جمال نور الدين قد وجه بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجارى بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وإحباط محاولات تهريب القمح خارج المحافظة وتطبيق القانون على المخالفين.

وقد قامت إدارة تموين كفر الشيخ بتشكيل حملة تمكنت من ضبط 7 أطنان من القمح المحلى داخل مخزن قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء، وتم التحفظ على المخزن والكمية المضبوطة وتسليمها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.