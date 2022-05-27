جدة - نرمين السيد - وذكرت المديرية - فى بيان لها اليوم الجمعة - أن المحافظ جمال نور الدين قد وجه بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجارى بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وإحباط محاولات تهريب القمح خارج المحافظة وتطبيق القانون على المخالفين.
وقد قامت إدارة تموين كفر الشيخ بتشكيل حملة تمكنت من ضبط 7 أطنان من القمح المحلى داخل مخزن قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء، وتم التحفظ على المخزن والكمية المضبوطة وتسليمها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضبط 7 أطنان من الأقماح بكفر الشيخ مخزنة للتهريب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.