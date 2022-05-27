الثلاثاء.. مبادرة مناخ الأعمال فى مصر تعقد مؤتمرا لإطلاق دليل التشريعات

جدة - نرمين السيد - تعقد مبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر (إرادة) مؤتمرا، يوم الثلاثاء المقبل، تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع برنامج سيجما التابع لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والاتحاد الأوروبى لإطلاق الدليل الثانى من تطوير التشريعات الفرعية فى الوزارات والهيئات المصرية وتسليط الضوء على أهمية التشريعات الجيدة لتنفيذ السياسات.





ويضع الدليل - وفقا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - خطوات ومعايير لصياغة التشريعات ودراسة الأثر التشريعى ليتماشى مع التنمية الاقتصادية، وتقديم خدمات إدارية جيدة، وضمان مناخ جاذب للاستثمار. ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركة عدد من الوزراء المصريين وممثلى هيئات ومؤسسات حكومية مصرية ودولية ومتحدثين رسميين من قطاع الأعمال المصرى والاتحاد الأوروبى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. وقالت الدكتورة هبة شاهين المدير التنفيذى لمبادرة إرادة "إن المبادرة تهدف إلى تحسين وتنقية التشريعات الاقتصادية ودراسة الأثر الاقتصادى (القوانين، قرارات، لوائح) وتبسيط الإجراءات لجذب وخلق بيئة جاذبة للمستثمر متماشية مع التطورات العالمية، وكذا تقديم الاقتراحات والمبادرات إلى متخذى القرار بشأن القوانين التى تخص مناخ الاستثمار فى ضوء تجارب الدول الرائدة. يذكر أن مبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر (إرادة) بمثابة حلقة وصل للربط بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وفى عام 2019 أصبحت إرادة مبادرة تابعة لمجلس الوزراء المصرى، تشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتلعب دورا رئيسيا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، كما أنها تعمل على توجيه طاقتها نحو تحقيق الإصلاح الهيكلى.

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