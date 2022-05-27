وفد مصرى يزور الكونغو لنقل الخبرة فى مجال إدارة المياه

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، عن قيام وفد مصرى بزيارة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، لنقل الخبرات المصرية فى مجال الإدارة المتكاملة للمياه، وتطبيق نظم الرى الحديثة.





وذكرت الوزارة - فى بيان صحفى اليوم الجمعة - أن هذه الزيارة تأتى فى ضوء توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى بمواصلة العمل على تعزيز التعاون بين مصر والكونغو فى مجال الموارد المائية.

وقال وزير الرى إنه سبق توقيع بروتوكول للتعاون الفنى فى مجال الموارد المائية بين مصر والكونغو، والذى تم مده لخمس سنوات جديدة بين عامى 2022 و2027، ويتم تحت مظلته تنفيذ مشروع "الإدارة المتكاملة للموارد المائية" والذى يشتمل على العديد من الأنشطة ذات الطابع التنموى وذلك من خلال منحة مصرية بهدف تعظيم استخدام الموارد المائية وبناء وتنمية الكوادر الفنية لإدارة هذه الموارد، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تنفيذا للمرحلة الأولى من "مكون تبادل الخبرات فى مجال الرى" أحد مكونات بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين.

وأضاف أنه تم أيضا تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالكونغو الديمقراطية، فى إطار بروتوكول التعاون بين البلدين مثل: إنشاء مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، إنشاء محطة توليد طاقة كهرومائية متعددة الأغراض، وحفر 12 بئرا جوفيا تعمل بالطاقة الشمسية.

وتابع أن مجالات التعاون بين البلدين تشتمل على مكون بناء القدرات، والذى تم خلاله تنفيذ ثمانى دورات تدريبية فى عدة مجالات، وحصول أربعة دارسين كونغوليين على دراسات عليا من كلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وأوضح الدكتور عبدالعاطى أنه سبق الاتفاق بين البلدين على تجربة تطبيق نظم الرى الحديث على قطعة أرض بمساحة ألف هكتار تم تحديدها من قبل الجانب الكونغولى، مع البدء فى التنفيذ على مساحة خمسة هكتارات كمرحلة أولى، يقوم خلالها الجانب المصرى بنقل خبرته بتدريب الجانب الكونغولى حتى يتمكن من استكمال باقى المساحة تحت إشراف مصرى، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بنقل الخبرة المصرية وتدريب العمالة الكونغولية على استخدام طرق الرى الحديثة، والتى ستسهم فى تحسين حياة المواطنين الكونغوليين.

وقد قام الوفد المصرى خلال زيارة الكونغو الديمقراطية بدراسة الموارد المائية المتاحة والتركيب المحصولى، وأخذ عينات من التربة والمياه لتحليلها بالمعامل المركزية للرصد البيئى، وبحث مدى توافر التقاوى اللازمة والمطلوبة للمحاصيل التى سيتم الاتفاق على زراعتها بين الجانبين، وسبل تطبيق نظم الرى الحديثة، وإنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية.

وفى نهاية الزيارة، التقى أعضاء الوفد المصرى مع إيف بازاييبا ماسودى نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية، حيث تم استعراض نتائج الزيارة، وعبرت ماسودى عن سعادتها بهذه الزيارة والتى تدل على علاقات التعاون القوية التى تربط بين البلدين الشقيقين، كما أبدت إعجابها وامتنانها للمجهود الكبير المبذول من الجانب المصرى، وتأكيدها على مواصلة العمل لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والذى تم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى انعكست إيجابيا على المواطنين الكونغوليين.

جدير بالذكر أن الدكتور عبدالعاطى وماسودى افتتحا "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" بالعاصمة الكونغولية – كينشاسا فى شهر يوليو الماضى، والذى يعد تتويجا للعلاقات القوية التى تربط البلدين الشقيقين، حيث يحقق هذا المركز الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات فى دراسة آثار التغيرات المناخية على الكونغو، والوقوف على إجراءات حماية المواطنين من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة، وانطلاقا من حرص مصر على نقل الخبرات المصرية فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لأشقائها من دول حوض النيل، بهدف تعظيم استخدام هذه الموارد.