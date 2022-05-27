أكثر من 800 متسابق.. إطلاق رالى التزلج بالعجلات ببورسعيد (صور)

جدة - نرمين السيد - أطلق عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، إشارة بدء رالى التزلج بالعجلات " Free Roller Skate " فى نسخته الأولى، اليوم الجمعة، فى أكبر مضمار مفتوح بشارع رئيسى بطول 4 كم تقريبا.





ويعد رالى التزلج بالعجلات الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط، تحت رعاية محافظة بورسعيد وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحى، والمحافظة وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة.



ويأتى هذا الحدث فى ضوء استعدادات محافظة بورسعيد والهيئة لاستقبال الموسم السياحى الصيفى 2022، وبداية لعدد من الفعاليات التى تأتى ضمن خطط الترويج السياحى لبورسعيد، من بينها إضافة أنماط سياحية جديدة، ومنها نمط السياحة الرياضية الذى يحظى باهتمام كبير من المواطنين بصفة عامة، والشباب بصفة خاصة.



وخلال كلمتة رحب محافظ بورسعيد بالمشاركين بالمارثون من أبناء المحافظة والمحافظات الاخرى مشيدا بالقائمين على تنظيم تلك الفاعلية الرياضية والسياحية.



وأضاف المحافظ بان بورسعيد على الدوام جاهزة لتنظيم الفعاليات والمناسبات النى تعمل على عودة المحافظة الى مكانتها السياحية وكذلك التوسع فى الأنشطة الرياضية المرتبطة بالسياحة.

وقدم المحافظ الشكر الى الشباب والأطفال المشاركين فى الرالى والذى بلغ عددهم أكثر من 800 متسابق.

وبدأت فعاليات الرالى فى تمام الساعة 8 صباحا، بشارع عاطف السادات "طرح البحر" ويعقبه حفل فنى من الفلكلور البورسعيدى فى حديقة السلام لإحدى فرق السمسمية.

شهد الاحتفالية اللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة، وسماح الليثى رئيس هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد، وعبد الفتاح حافظ مدير عام الشباب والرياضة.