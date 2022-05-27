الأنبا «بفنوتيوس» يرحب بزوار دير جبل الطير بسمالوط

جدة - نرمين السيد - وخلال الجولة رحب الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، بزوار دير جبل الطير، والذى يعد الدير من أهم محطاتها. وتوافد الزوار بأعداد كبيرة هذا العام، خصوصا بعد عودة الاحتفالات التى كانت معطلة بسبب فيروس كورونا. ومن المقرر أن تستمر فعاليات المولد حتى الخميس 2 يونيو المقبل.

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