وزيرة الهجرة تستقبل البطلة «منال رستم».. أول مصرية تصل قمة جبال إيفرست

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العداءة منال رستم، أول فتاة مصرية تصعد إلى قمة جبال "إيفرست"، أعلى جبال العالم، على ارتفاع نحو 9 آلاف متر.





وأكدت وزيرة الهجرة دعمها للفتيات المصريات بالخارج، مؤكدة أن نجاح بناتنا يؤكد على جهود القيادة السياسية لجهود تمكين المرأة فى مجالات مختلفة، دون تمييز على أى أساس.

وأشادت الوزيرة بما قامت به منال من عمل بطولى، وما يسبقه من تدريب شاق واستعدادات لإنجاح المهمة، لتصبح أول فتاة مصرية تصل لأعلى قمة بالعالم، مثمنة رفعها علم مصر وترديد عبارة "تحيا مصر".

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن الرياضة تمثل إحدى القوى الناعمة التى ينبغى عليها الاستثمار فيها، لما يمكنها من ترويج لمصر فى العديد من المحافل، متابعة أن الفتيات المصريات قادرات على قهر أصعب الظروف، وتحقيق النجاح وسط المشاق البالغة بعزيمتهن وإصرارهن.

ومن ناحيتها، أوضحت منال رستم أن الطريق لم يكن سهلا، فالفكرة استغرقت سنوات لتنفيذها والاستعداد لها، وممارسة ألعاب القوى والجرى وغيرها من الألعاب، بجانب العديد من الماراثونات العالمية، خلال الإقامة بدولة الإمارات العربية.

وتابعت منال أن الصعود إلى إيفرست سبقه صعود العديد من قمم الجبال، فى أفريقيا وأوروبا، ومن بينها قمة جبل كليمنجارو فى تنزانيا، وقمة جبل كينيا، وكذلك قمة جبل أليس فى روسيا، وقمة جبل "مون بلو" فى فرنسا عام 2018.

وأضافت منال أن رحلة الصعود إلى "إيفرست" استغرقت نحو أسبوعين، وحلمها الصعود إلى عدد أكبر من قمم الجبال، مشيرة إلى أنها نجحت فى تغيير الصورة النمطية عن المحجبات، لتصبح أول سفيرة لشركة "NIKE" بالحجاب.