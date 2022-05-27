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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /700312/تخصص-تريند-أمور-تتبعها-رانيا-يوسف-لإثارة-الجدل

تصدر اسم الفنانة رانيا يوسف التريند من جديد بمحرك البحث الأشهر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية بعد لقاء تلفزيوني لها ببرنامج et بالعربي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تصدر رانيا يوسف التريند

تصريحات جريئة وصريحة لـ رانيا يوسف

تتعمد الفنانة رانيا يوسف في كافة حواراتها أن تكون صريحة في تصريحاتها وذلك الأمر قد يجعلها جريئة في بعض الأحيان مما يلفت نظر الجمهور.

وتحدثت رانيا يوسف عن رامز جلال وسخريتها وحديثه عن ملابسها في برنامجه وأثارت الجدل بكلامها عنه حيث قالت إن نيته كانت سليمة وهو عشرة عمر وصديقها من زمان لذلك لم تنزعج مما قاله عنها.

وكانت قبلها بساعات قلبت السوشيال ميديا بصور جديدة لها من متحف مدام توسو حيث ظهر في مجموعة صور شاركت بها متابعيها وجمهورها ونشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، في جلسة تصوير جريئة مع نجوم هوليوود والمشاهير.

صور رانيا يوسف

يشار أنه فور نشر رانيا يوسف صور لها أيا كان المكان أو المناسبة تصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت في آخر صورها بفستان جريء نال إعجاب متابعيها وجمهورها وكانت برفقة تماثيل لـ محمد صلاح وبراد بيت وتوم كروز وجيمس بوند وكيم كارداشيان والأميرة ديانا وآخرين.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف ممثلة مواليد القاهرة عام 1973 وتعتبر ابنة لأب مصري عمل ظابطاً وأم سودانية كانت تعمل مضيفة طيران كما حصلت على ليسانس آداب قسم اللغة الانجليزية من جامعة القاهرة، وبدأت مشوارها الفني من خلال عالم الأزياء والإعلانات.

ويشار أن مسلسل العقاب كان أول خطوة لها في عالم التمثيل حيث ظهرت بدور صغير وبعدها توالت عليها الأعمال لتشارك في مسلسل نعتذر عن هذا الحلم، مسلسل عروس البحر، فيلم المضيفات الثلاثة.

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ومن جانبه المخرج علي عبد الخالق كان من ضمن من اكتشفها حيث قدمها بدور أكبر من خلال فيلم الناجون من النار عام 1994، وشاركت بعدها بثلاثة أعوام في مسابقة ملكة جمال مصر عام 1997 وحصدت وقتها مركز الوصيفة.