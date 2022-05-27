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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /700309/ابنة-فيروز-تنفعل-على-خطأ-إليسا-في-أغنية-حنا-السكران-العيب-على-اللي-سمحلها-تغني-هذا-الإرث

انفعلت ابنة الفنانة القديرة فيروز، بعدما تداول الجمهور فيديو للمطربة إليسا وهي تغني أغنية والدتها “حنا السكران” خلال حفل "ليلة أمل" مع الموسيقار أسامة الرحباني في بيروت.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير انفعال ابنة فيروز لى خطأ إليسا في أغنية والدتها

وظهر في المقطع الذي نشرته ابنة فيروز على صفتحها بموقع التوصال الاجتماعي “فيسبوك” وهي تغني مقطع من أغنية “حنا سكران” وبدلا من أن تقول :يغني وتحزن بنت الجيران"، قالت: "يبقى حنا السكران قاعد خلف الدكان عم يزبط بنت الجيران".

ابنة فيروز تغضب من خطأ إليسا: “شيئ زي الكابوس”

وكتبت ابنة فيروز معلقة على هذا الخطأ الذي ارتكبته إليسا، فقالت: “يعني بيكون الواحد عايش بأمان الله وومرتاح وناسي الله اللي خلقن، بيطلعلو حدا يحطّلو ع صفحتو شي ما بعرف شو فينا نسميه! والله من بعد ما شفت هالمقطع العجيب من شي إسمو متل الحلم او متل الكابوس هيك شي!”

وتابعت: “فهمت ليه الكل كان ناطر قول شي! وما كنت ناوية لا شوف ولا قول إنما شرّف المقطع لعندي ما عاد فيني ما قول! اللي رح قولو ما ح يكون طويل، لأن مانو محرز أعطيه أكتر من كلمتين نضاف من وقتي ومن حجمه! ويمكن تتفاجاؤوا باللي رح قولو!".

ابنة فيروز: الخطأ مش على إليسا الخطأ على اللي سمحلها تغني هذا الإرث

وأضافت ابنة فيروز حديثها غاضبة: “: الحق مش ع إليسا! واليسا باللي صار ضحيّة مش مجرمة، المجرم الأوّل والأخير هوّي الطبل اللي داير إليسا والتوابع، ومعتقد حاله، بيحق له يتصرّف ويأذن للفنانين يغنوا أغاني فيروز، ومعتقد يحق لّه يشوّه يبهدل هالإرث براحتو بدون حسيب ولا رقيب، وهالشي كله فقط لأن عبقري متل زياد أعاد بعض الأغاني! فإعتقد الطبل إنه هو كمان عبقري ووريث، ويريد يعيد نفس الأغاني! كما وإني كنت أكيدة انو إستقواء اليسا بالمرّات السابقة كان مدعوم بأذونات الطبل اللي قاعد ع المسرح! بس قد ما ذكي فضح حالو وقطع الشك باليقين!”.

واستكملت: “بس معليش، إلا ما يصير في دولة وحبوسة فهذا الموضوع ما رح فوت فيه الآن! المهم بالموضوع إنه شغلة اللي بدو يعيد شي ويسمّي حالو بروديوسر ويمضي ع الطالع والنازل وفوق كل الأسامي ويعربش ع الأصل والأصليين، شغلته على اللأقل يعلم الفنان أصول اللفظ واللحن والأداء والكلاام والكلام! مش شغلة المغنّي يغنّي ع ليلاه! وينبش كلام من ذاكرته وقت كان عمره عشر سنين! واللي بدو يعمل تحيّة ولو كذّابيّة لعمّه أقلّه يحترم له ألحانه ويحترم ورثته”.

ابنة فيروز للرحباني: بتحط نفسك في مواقف بايخة

وجهت ابنة فيروز رسالة للرحباني، فقالت: “خاصة اذا كان عارف ومأكّد إنه الورثة ما بيريدوا هالأغاني بالذات تنعاد، ورثة الياس، وإذا بتمرق ع بعض الناس إنه هاي فعلا تحية ما بتمرق ع كل الناس إنّها كذّابيّة! عدا عن إنّو ما بفهم كيف ممكن واحد يعمل حفلة كلا نشاز! بهالوقاحة! شو ما شاطر يتفلسف إلا ع الهواة؟ ومصدّق حاله ونازل فيهن بهدلة إنه هوي يابا شي كتير مهم وعبقري وديكتاتور ومُتطلّب وقاسي ومش سهل الرضى أبداً، كيف بيوقف الشخص كيف بيحرك إيده كيف بتحرك الراس وين بيلتفت أمتى بيلتفت، كل شاردة وواردة بدّو يكون راضي عنّا، وما بيعجبو العجب! والله العظيم تحط نفسك في مواقف بايخة”.

واختتمت: فهاي ما كانت تحيّة هاي كانت إهانة لأعمال عاصي ومنصور وإلياس وبس بزيادة هلّق! أخيراً أخيراً أخيراً، في عاصي الرحباني واحد ما في غيرو ولبعد ألف سنة ما بيجي غيرو! عرفت كيف؟ شد طلوع شد طلوع اوعى ما تزمّر ع الكوع".