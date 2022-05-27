انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد أنباء إصابته بالسرطان.. شريهان تدعم هشام سليم برسالة مؤثرة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /700308/بعد-أنباء-إصابته-بالسرطان-شريهان-تدعم-هشام-سليم-برسالة-مؤثرة

حرصت الفنانة شريهان على دعم الفنان هشام سليم بعد انتشار أنباء حول إصابته بالسرطان وذلك من خلال رسالة مؤثرة وصورة جمعتهما.

دوت الخليج يرصد دعم شريهان لـ هشام سليم

هشام سليم وشريهان

شاركت الفنانة شريهان متابعيها وجمهورها بنشرها صورة تجمعها بالفنان هشام سليم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر.

وعلقت على الصورة التي نشرتها قائلة: “سلامتك حبيبي… سلامتك يا أصدق الناس والبشر.. يا صديق أيامي الطيبة الجميلة"، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين يدعون له بالشفاء العاجل.

ويذكر أن هشام سليم وشريهان كانا قد شكلا ثنائي فني ناجح خلال فترة التسعينيات، وذلك عبر ثلاثة أعمال قدموها سويا وهي فيلم كريستال وفيلم ميت فل بجانب مسرحية شارع محمد علي.

إصابة هشام سليم

ويشار أن الفنان هشام سليم كانت قد نفى أمس الخميس ما تردد حول شائعات تدهور حالته الصحية بعد إصابته بالسرطان وقال في تسجيل صوتي له لبرنامج et بالعربي: "أنا الحمد الله كويس وكله تمام الحمد لله”.

وأضاف: “ومتهيألي السرطان اللي بتقولوا عليه دلوقت أحسن من كوفيد اللي بيضيع البني آدمين في 3 أيام.. كل اللي يجيبه ربنا كويس وأنا بخير والحمد الله وقاعد في العين السخنة".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان هشام سليم كان مشاركته في فيلم موسى الذي يعد تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويضم في بطولته كلا من كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد وسارة الشامي، إياد نصار، صلاح عبد الله، وآخرين.

بينما آخر أعمال شريهان فكانت مسرحية كوكو شانيل التي تعيد الفنانة شريهان إلى المسرح بعد غياب سنوات طويلة وعرضت عبر منصة شاهد الرقمية للمرة الأولى حصريًا.

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وتظهر الفنانة شريهان خلال المسرحية في شخصية كوكو شانيل، صاحبة الاسم اللامع في عالم الأزياء ورغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام.

ويشار أن مسرحية كوكو شانيل من تأليف مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري وكان قد بدأ العمل بها منذ حوالي ست سنوات.