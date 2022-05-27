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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /700310/اليوم-4-قوافل-للكشف-والعلاج-المجاني-على-المواطنين-بـ4-محافظات

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، 4 قوافل طبية للكشف والعلاج المجاني على المواطنين بـ4 محافظات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة».

دوت الخليج

القوافل الطبية في المحافظات

وأوضحت وزارة الصحة، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن القافلة تستمر على مدار يومي الجمعة 27 مايو والسبت 28 مايو، بـ 4 محافظات هم: «الجيزة – دمياط – الغربية – جنوب سيناء»، حيث تستهدف المناطق والقرى النائية التي تعاني نقص في الخدمات الطبية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي تحت شعار «100 مليون صحة».

التخصصات الطبية في قوافل الصحة

توفر وزارة الصحة من خلال قوافلها الطبية، خدمة الكشف والعلاج المجاني على المواطنين في العديد من التخصصات الطبية منها: «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد والأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل».

أماكن تواجد القوافل الطبية بالمحافظات

وتتواجد القوافل الطبية في 4 محافظات بالمناطق التالية:

- القطوري حي جنوب العياط بمحافظة الجيزة.

- الإبراهيمية البحرية مركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

-الأنبوطين مركز السنطة بمحافظة الغربية.

- وادي بئر زغير – وادي مجيرح 2 مركز نوبيع بمحافظة جنوب سيناء.

أماكن مراكز الرعاية الصحية لكبار السن

وفي سياق آخر، وأوضحت وزارة الصحة، عن تقديم خدماتها ارعاية كبار السن، ، حيث تم تقديم الخدمات الطبية لـ338 ألف و346 مواطنًا فوق سن الـ65 عامًا، وذلك منذ انطلاق البرنامج في الأول من شهر أكتوبر الماضى.

ويضم البرنامج 401 مركز طبي موزعين على جميع الإدارات الصحية بـ21 محافظة كمرحلة أولى.

الخدمات الصحية المتاحة ببرنامج الرعاية الصحية لكبار السن

يشمل البرنامج الكشف عن الأمراض غير السارية، كارتفاع ضغط الدم والسكري، وأمراض القلب والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا – السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذي.