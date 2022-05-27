يقظة الخدمات الأمنية وشهامة أحد المواطنين تنقذ حياة سيدة وزوجها من الغرق

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 10:26 صباحاً - تلاحظ للخدمات الأمنية المعينة بكوبري الملك الصالح دائرة قسم شرطة مصر القديمة قيام فتاة بالقفز من أعلى الكوبري، وقيام زوجها بالقفز خلفها في محاولة لإنقاذها، كما قام شخص تصادف تواجده بالقفز خلفهما في محاولة منه لإنقاذ سالفي الذكر.

وعلى الفور تم اخطار قوات الإنقاذ بالإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية وتمكنوا من انتشالهم وإنقاذهم جميعًا.

وتبين أن الواقعة تخلص في حدوث خلافات عائلية بين ربة منزل وزوجها (مقيمين بمصر القديمة) على أثر ذلك حاولت والدة الزوجة إثنائها والتوسط فيما بينهما فقامت الأولى بمغافلتهم والقفز من أعلى الكوبري محاولة الانتحار.

وقدم أهليه الفتاة الشكر لأجهزة الأمن لجهودهم في إنقاذ الجميع.