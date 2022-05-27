اليوم وغدا.. إطلاق 4 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الصحة أن القوافل الطبية تستهدف مناطق "القطورى فى حى جنوب العياط بمحافظة الجيزة، والإبراهيمية البحرية فى مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، الأنبوطين بمركز السنطة بمحافظة الغربية، ووادى بئر زعير بوادى مجريح 2 بمركز نويبع فى محافظة جنوب سيناء.

وأشارت "الصحة" إلى أن القوافل تشمل التخصصات الطبية التالية: "نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل".

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