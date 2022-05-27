اختتام أعمال منتدى العاملين بالشباب والرياضه العرب 2022 (صور)

جدة - نرمين السيد - وجاء المنتدى تنفيذا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اجتماعه مع وزراء الشباب والرياضة العرب 2019 بتفعيل دور وزارات الشباب والرياضة فى المرحلة الراهنة التى تمر بها الأمة العربية.

وأقيم المنتدى فى الفتره من 22 وحتى 27 مايو، وشارك فيها وزارات الشباب والرياضة العرب والهيئات المعنية على المستوى العربى وجامعة الدول العربية.

وعلى مدار 4 أيام متتالية عقدت العديد من الجلسات وورش العمل النفاشية بحضور الضيوف من مختلف التخصصات فى مجالات الشباب والعمل العام والتطوير المؤسسى والتكنولوجى من أساتذة الجامعات والوزارات وأعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وخبراء التحول الرقمى، والتطوير المؤسسى.

وتناولت الجلسات سبل بناء الإنسان العربى، وآليات تأصيل الهوية العربية المشتركة، وتصويب الانحرافات الفكرية، ورقمنة الخدمات والمنصات الرقمية، وتطوير العمل المؤسسى.