- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وجاء المنتدى تنفيذا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اجتماعه مع وزراء الشباب والرياضة العرب 2019 بتفعيل دور وزارات الشباب والرياضة فى المرحلة الراهنة التى تمر بها الأمة العربية.
وأقيم المنتدى فى الفتره من 22 وحتى 27 مايو، وشارك فيها وزارات الشباب والرياضة العرب والهيئات المعنية على المستوى العربى وجامعة الدول العربية.
وعلى مدار 4 أيام متتالية عقدت العديد من الجلسات وورش العمل النفاشية بحضور الضيوف من مختلف التخصصات فى مجالات الشباب والعمل العام والتطوير المؤسسى والتكنولوجى من أساتذة الجامعات والوزارات وأعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وخبراء التحول الرقمى، والتطوير المؤسسى.
وتناولت الجلسات سبل بناء الإنسان العربى، وآليات تأصيل الهوية العربية المشتركة، وتصويب الانحرافات الفكرية، ورقمنة الخدمات والمنصات الرقمية، وتطوير العمل المؤسسى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختتام أعمال منتدى العاملين بالشباب والرياضه العرب 2022 (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.