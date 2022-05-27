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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /700307/الصحة-تستعرض-جهودها-في-مبادرة-الرعاية-الصحية-لكبار-السن

نشرت وزارة الصحة والسكان منذ قليل، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، جهود برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن منذ انطلاقه في شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن.

دوت الخليج

برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن

وأوضحت وزارة الصحة أن البرنامج يستهدف تقديم الرعاية الصحية للأشخاص من 65 عام فأكثر، حيث تم تقديم الخدمات الطبية لـ338 ألف و346 مواطنًا فوق سن الـ65 عامًا، وذلك منذ انطلاق البرنامج في الأول من شهر أكتوبر الماضى.

أماكن مراكز الرعاية الصحية لكبار السن

ويضم البرنامج 401 مركز طبي موزعين على جميع الإدارات الصحية بـ21 محافظة كمرحلة أولى.

الخدمات الصحية المتاحة ببرنامج الرعاية الصحية لكبار السن

يشمل البرنامج الكشف عن الأمراض غير السارية، كارتفاع ضغط الدم والسكري، وأمراض القلب والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا – السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذي.

مبادرة الكشف عن التقزم والسمنة للأطفال

وفي سياق آخر، قامت وزارة الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض «الأنيميا والسمنة والتقزم»، بتوقيع الكشف على 11 مليونا و215 الفاً و393 طالباً بالمرحلة الابتدائية، بمختلف مدارس، منذ إطلاقها بداية العام الدراسي الحالي وحتى اليوم.

وتتضمن المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ29 ألفاً و444 مدرسة حكومية وخاصة، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية العام الدراسي بجميع محافظات الجمهورية