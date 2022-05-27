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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /700306/2-يونيو-عرض-مسرحية-عائلة-تس-لـ-بيومي-فؤاد-في-موسم-جدة

يستعد بيومي فؤاد لـ عرض مسرحيته الجديدة “عائلة تس” ضمن فاعليات موسم جدة، وذلك بداية من يوم 2 يونيو المقبل، على ان تنتهي العروض في يوم 5 يونيو.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير موعد عرض مسرحية عائلة تس

وتبدأ عروض مسرحية “عائلة تس” على مسرح جدة في تمام الساعة العاشرة مساء، والذي روج لها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها: “مسرحية عائلة تس استنونا في موسم جدة من الخميس 2 يونيو إلى الأحد 5 يونيو الساعة 10:00 مساء على المسرح العربى - جدة”.

صناع عمل مسرحية عائل تس

جدير بالذكر أن أبطال مسرحية عائلة تس هم الفنان مصطفي خاطر، بيومي فؤاد، أوس أوس، محمد سلام، شيماء سيف، سليمان عيد، مصطفي البنا، دانا حلبي انتاج شركة iconic Production للمنتجة آلاء الغزالي، أشراف علي الإنتاج فاطمة هنيدي ديكور دكتور محمود سامي، إضاءة أحمد الدبيكي، مدير الفرقه رشدي سلامة، مدير المسرح إسلام سالم ،إبراهيم بندق مدير إنتاج، تصميم ملابس دكتور خالد عبدالعزيز استعراضات مصطفي حجاج، مخرج منفذ خليفة، ألحان إسلام ذكي وإخراج أوتاكا.

مسلسل عودة الأب ضال لـ بيومي فؤاد

من ناحية أخرى، طرح المؤلف أمين جمال برومو مسلسل «عودة الأب الضال» للفنان القدير بيومي فؤاد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي يعد من بطولة بيومي فؤاد، وعبير صبري، وهاجر عفيفي، وأميرة هاني، وايمان السيد، ونور قدري، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف إبراهيم ربيع، ومحمد فتحي، وأمين جمال، ومحمد أبو السعد، ومن إخراج أحمد عبد العال.

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وعُرض لبيومى فؤاد مؤخرًا مسلسل "المماليك"، والذى يشارك فى بطولته إلى جانب رانيا يوسف ومحمد لطفى ورامى وحيد وفيدرا، كما يشارك فى بطولة الجزء السادس من مسلسل "الكبير قوى" أمام النجم أحمد مكى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.