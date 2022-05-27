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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /700305/حضور-جماهيري-كامل-العدد-لقطات-من-أولى-عروض-مسرحية-الحفيد-لـ-لوسي

افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، أمس الخميس العرض المسرحي الجديد الذي يحمل اسم الحفيد للفنانة لوسي.

دوت الخليج ينشر لقطات افتتاح مسرحية الحفيد

افتتاح مسرحية الحفيد

افتتح البيت الفني للمسرح، مسرحية الحفيد والتي تعد إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الفنان إيهاب فهمي، والمسرحية مأخوذة عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار.

وأقيم العرض المسرحي “الحفيد” على خشبة المسرح القومي في العتبة في تمام الساعة التاسعة مساءً أمس الخميس وسط إقبال جماهيري كبير .

ويشار أن مسرحية الحفيد تناقش قضية الأسرة المصرية فى إطار كوميدي اجتماعي، كما تتناول تفاصيل الأسرة المصرية التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي بجانب التأثير الذي تتركه فى الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة.

تفاصيل مسرحية الحفيد

وكل ذلك يأتي من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف، ويأتي العمل عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، ويشارك في بطولة المسرحية عدد من النجوم مثل لوسي، تامر فرج ،محمد مبروك، عابد عناني، شيريهان الشاذلي، رنا خطاب، زينب العبد، يوسف المنصور، محمود عبد الرازق، ندا عفيفي، نشوى على عبد الرحيم، عبد الباري سعد بالإضافة إلى الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وتضم مسرحية الحفيد أيضًا في فريق العمل كلا من ديكور حمدي عطية، التعبير الحركي شيرين حجازي، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، موسيقى كريم عرفة، إعداد وإخراج يوسف المنصور.

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ومن ناحية أخرى كانت آخر أعمال الفنانة لوسي مشاركتها ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022 من خلال مسلسل انحراف للفنانة روجينا وضم العمل مجموعة من النجوم مثل عبد العزيز مخيون وأحمد فؤاد سليم ورانيا محمود ياسين وسميحة أيوب ومحمد مهران ومحمد كيلاني وآخرين.

بينما كان آخر أعمال الفنان تامر فرج، مسلسل الآنسة فرح 5 الذي يعرض حاليًا عبر شاشة قناة mbc 4 الفضائية ومنصة شاهد الرقمية ويضم العمل في بطولته مجموعة من النجوم مثل أسماء أبو اليزيد ورانيا يوسف وآخرين.