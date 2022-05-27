توجيهات حكومية بشأن تحلية مياه البحر وتغيير بطاقات ميزة.. صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - تحت عنوان مدبولى: حريصون على مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات تحلية مياه البحر ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أكد اهتمام الدولة بالتوسع فى إقامة مشروعات تحلية مياه البحر خلال المرحلة المقبلة، ولاسيما فى المدن الساحلية والحدودية، بالنظر إلى أهمية تلك المشروعات فى توفير جانب من الاحتياجات المحلية من المياه لدعم مختلف أغراض التنمية، مُشيراً إلى أن الحكومة تحرص على تحقيق مشاركة فاعلة للقطاع الخاص فى تنفيذ هذه المشروعات المهمة للدولة، ضمن مساعى توسيع قاعدة مشاركته فى الاقتصاد المصرى، باعتباره شريكا حقيقيا فى أعمال التنمية.

وأوضحت الصحيفة أن مدبولى وجه بتشكيل لجنة فنية، تتلقى العروض من الشركات المُتقدمة لتنفيذ مشروعات لتحلية مياه البحر، والتفاوض للتوصل إلى أفضل الأسعار، وكلف أجهزة الدولة بأهمية توفير الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروعات التحلية، وكذا أراضى المشروعات الصناعية التى ستنشأ لتوفير المدخلات اللازمة لمحطات التحلية، مثل تصنيع المعدات والأغشية المُستخدمة فى التحلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، أمس، لمتابعة خطط التوسع فى إقامة مشروعات تحلية مياه البحر، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، ومحمد فريد، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروعات القومية، وكريم بدر، المدير التنفيذى لصندوق مصر الفرعى.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان «شكرى»: الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتفعيل منتدى غاز المتوسط ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن سامح شكرى وزير الخارجية، أشاد بالعلاقات الثنائية بين مصر وقبرص، مؤكدا أنها علاقات وثيقة تتسم بالشفافية والصداقة والوضوح الكامل.

وأشارت الصحيفة إلى أن شكرى رحب، خلال مؤتمر صحفى مشترك عقب جلسة المباحثات، بنظيره القبرصى يوانيس كاسوليدس والذى تولى مجددا منصب وزير الخارجية، مشيرا إلى الدور الجوهرى الذى قام به وزير خارجية قبرص خلال توليه منصبه فى عامى 2014 و2015 من وضع خريطة طريق للارتقاء بالعلاقات المصرية القبرصية بتوجيه من الرئيسين المصرى والقبرصى.

وأوضحت أن شكرى وصف العلاقات بأنها «وثيقة» وتتسم بالشفافية والصداقة والوضوح الكامل، قائلا" لأننا نعمل فى إطار من المبادئ المشتركة، فضلا عن العلاقات القوية بين الشعبين، والرغبة فى تعزيز الاستقرار فى شرق المتوسط، وتعزيز التعاون والعمل المشترك فى مواجهة التحديات العديدة فى المتوسط.

وأضاف: «نعمل وفق مبادئ مشتركة فى إطار العلاقات بين البلدين والرغبة فى تعزيز الاستقرار فى شرق المتوسط»، مشيراً إلى فهم قبرص العميق للأوضاع فى مصر والمنطقة، مشيدا بدورها فى توثيق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، حيث تعمل قبرص على إيصال وجهة النظر المصرية للجانب الأوروبى.

وتحت عنوان تغيير البطاقات الزرقاء بكارت "ميزة" مجانا لأصحاب المعاشات نقلت صحفية (الأخبار)، عن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، تأكيده أن هناك مليون بطاقة زرقاء لأصحاب المعاشات من بين 6.5 مليون بطاقة من بينهم 260 ألف مواطن ستنتهى صلاحية كروت الصرف الخاصة بهم خلال الشهر الحالى وجزء قليل فى شهر أغسطس القادم، وأصبح عليهم تغييرها بكارة"ميزة" من جميع مكاتب التأمينات أو فروع البنك الزراعى وعددها 1100 فرع منتشرة فى جميع القرى بمحافظات الجمهورية وبالمجان وهناك خط ساخن رقم 19680 للرد على أى استفسار على مدى 24 ساعة يوميا.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس الهيئة أمس بحضور عاطف صابر نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، وسامى عبد الهادى ومحمد سعودى نائبى رئيس الهيئة.

ونقلت الصحيفة عن عوض قوله، إن الهيئة تقوم باستبدال كروت صرف المعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مجانا لأول مرة وفى حال فقدانه أو تلفه يمكنه الحصول على آخر برسم بسيطة، مؤكدا أن الهيئة شددت فى عدة رسائل لموظفى الهيئة على حسن معاملة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والقائمين بالصرف وفى حال وجود أى شكوى يمكن إرسالها للهيئة عبر أى مكتب بريد أو عبر رقم الخط الساخن للهيئة 16217 أو على الموقع الإلكترونى للهيئة.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان أوزبكستان تستعين بالأزهر لتدريب الأئمة، قالت صحيفة (الأخبار)، بحث نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية التعاون مع أوزبكستان فى تصحيح المفاهيم والتصدى للتيارات المتطرفة وما تنشره من أفكار ضالة وبعيدة عن صحيح الإسلام بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا والعمل على إعداد مذكرات تعاون فى الكثير من المجالات العلمية والبحثية وتدريب الأئمة والدعاة والاستعانة بعلماء الأزهر الشريف فى مجال تعليم اللغة العربية، إضافة إلى مناقشة شئون الطلاب من أوزبكستان الدارسين فى الأزهر الشريف.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال عياد أمس وفدا من جمهورية أوزبكستان برئاسة فورقات صديق نائب وزير خارجية أوزبكستان.