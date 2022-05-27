القوى العاملة فى أسبوع.. تعيين وصرف منح وتحذيرات من طرق النصب على العمالة

جدة - نرمين السيد - حيث حضر وزير القوى العاملة اجتماعا بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وقررت اللجنة تشكيل لجنة وزارية وبرلمانية لدراسة قانونى التأمينات القديم والجديد وآثارهما على المعاش المبكر.

وشارك الوزير فى المؤتمر الوزارى الخامس لدول المتوسط بالمغرب، وأصدر المؤتمر إعلانا وزاريا لعلاج مشكلة البطالة وتدهور الوظائف غير الرسمية، كما تم تحويل 8 ملايين جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن، وتحصيل 277 ألف جنيه مستحقات مصريين بالسعودية، وحذرت القوى العاملة من أساليب جديدة للنصب بشأن منحة العمالة غير المنتظمة.

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 5621 شاباً منهم 43 "قادرون باختلاف" فى 5 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

وامتد الحصاد ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 80 و 81 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 218 عامل مصرى لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

كما تلقى وزير القوى العاملة تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان يفيد بأن المديرية العامة للأمن العام اللبنانى أصدرت تعليمات خاصة بأوضاع الرعايا العرب والأجانب المقيمين فى لبنان ونظام الكفالة، تعلن فيها عن البدء بتسوية أوضاع المخالفين لنظام الإقامة الراغبين بالمغادرة اعتبارا من تاريخه ولغاية 31 ديسمبر 2022.

كما نجح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة ، فى الحصول على مستحقات 3 مواطنين مصريين متوفين، بلغت 250 ألف و 949 ريالا سعوديا ، أى ما يعادل مليون و 159 ألفاً و946 جنيها مصريا تقريبا.

وجددت وزارة القوى العاملة التحذير من بعض أساليب النصب التى يديرها بعض الأشخاص وأصحاب النفوس الضعيفة، باسم الوزارة ، من خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية وهمية من أرقام هواتف محمولة، بخصوص صرف منحة للعمالة غير المنتظمة بهدف جمع بياناتهم والنصب عليهم.

وشددت الوزارة، على أنه لا صحة للاتصال بالمواطنين أو أرسال رسائل نصية من خلال أرقام هواتف محمولة بجمع بياناتهم أو تسجيلها للحصول على منحة للعمالة غير المنتظمة.

وتؤكد وزارة القوى العاملة أن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعى "facebook" تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية " وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمى من هنا.