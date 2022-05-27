التنمية المحلية تتابع جهود «ارتقاء» لجمع القمامة بأحياء القاهرة الغربية

جدة - نرمين السيد - عقد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع د.يسرية لوزا ساويرس رئيسة مجلس إدارة شركة "ارتقاء" الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، والدكتور أيمن محرم العضو المنتدب لشركة "ارتقاء" وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.





وشهد الاجتماع متابعة العمل فى منظومة النظافة بأحياء المنطقة الغربية بالقاهرة والتى تتضمن أحياء هى (منشأة ناصر -الوايلى - وسط - بولاق – غرب القاهرة - عابدين - الأزبكية - الموسكى - باب الشعرية) حيث تعاقدت الشركة مع المحافظة لتقديم كافة أنواع الخدمات من الجمع السكنى والتجارى ونظافة وغسيل الشوارع والمرافق العامة وفقا لخطة التشغيل التفصيلية المعدة.

وأشار وفد الشركة إلى أن متوسط كمية المخلفات المتولدة من أحياء المنطقة الغربية يصل إلى حوالى 2500 طن يوم وسنويا حوالى 930 ألف طن، ويبلغ عدد العاملين المشاركين فى عمليات النظافة وجمع المخلفات وغسيل الشوارع فى الـ9 أحياء حوالى 900 عامل للجمع السكنى و1935 عامل للكنس والنظافة للشوارع، كما يبلغ إجمالى عدد السيارات والمعدات والأدوات المستخدمة لتقديم الخدمات 31072 منها 435 سيارة و37 معدة و30600 من الأدوات وتشمل (الحاويات وعربيات الجمع اليدوى والمقشات والشوك والزى).



وخلال اللقاء وجه وزير التنمية المحلية شركة "ارتقاء" بزيادة حملات توعية المواطنين والمارة والمحال التجارية فى الأحياء والمناطق التى يعملون بها مع زيادة "سلات" القمامة فى الشوارع الرئيسية لبعض المناطق وزيادة عملية الكنس اليدوى والآلى وغسيل الشوارع لتحقيق رضا المواطنين ليشعروا بوجود إختلاف فى مستوى نظافة الشارع.

كما طالب شعراوى بالاهتمام المستمر بمنظومة الجمع السكنى والتجارى للمخلفات فى جميع الأحياء لخفض معدلات وصول المخلفات إلى الشارع وانتشار العمالة بالشكل الكامل وإلتزام العاملين بإرتداء الزى الموحد المتفق عليه.

كما أشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه جار التعاقد مع شركة "انفيروادبت" للقيام بعمليات الرقابة والمتابعة لشركتى "ارتقاء" و"إنفيروماستر" للمخلفات والتى تقوم بأعمال النظافة فى المنطقة الشرقية للقاهرة كطرف ثالث مستقل من خلال نظام إلكترونى وكذا متابعة مستمرة من وزارة التنمية المحلية والمحافظة.

وشدد الوزير على أن نظافة الشارع هى المعيار الأساسى فى تقييم عمل الشركات الجديدة بالقاهرة للحصول على رضا المواطنين فى الأحياء التى تعمل بها.

وأشار شعراوى إلى إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء يتابعان المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالعاصمة بصورة مستمرة حتى يشعر المواطن بالتحسن المستمر فى هذه الخدمة التى تمس حياته اليومية وعودة الوجه الحضارى للعاصمة.

كما أشار وفد شركة "ارتقاء" إلى وصول عدد من المعدات والآلات الحديثة (سيارات ومكانس آلية.. وغيرها) والتى تم استيرادها من الخارج للعمل فى منظومة النظافة فى أحياء المنطقة الغربية خلال الأيام المقبلة بما سينعكس إيجابيا على الأداء وشعور المواطنين بتحسين أكبر فى مستوى النظافة.

وأشاد وفد الشركة بالدعم والتعاون الذى تقدمه وزارة التنمية المحلية وتذليل أى معوقات أو تحديات تواجهها لتنفيذ بنود التعاقد وإعادة الصورة الحضارية للعاصمة وتغيير الصورة الحالية فى المناطق التى يعملون بها.