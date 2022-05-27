الأوقاف تفتتح 10 مساجد جديدة اليوم فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أنه وصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 1086 مسجدا، منها 920 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و166 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وقالت الوزارة، إن المساجد المقرر افتتاحها اليوم هى:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنيا

آل بشر – صفط الشرقية - المنيا عزبة فرجانى – قرية فرجانى – دير مواس عبد الله عبد الجليل – عرب زاوية حاتم - بنى عبيد – أبو قرقاص الديابة – البحرى – قرية الديابة – أبو قرقاص

مديرية أوقاف بنى سويف

البديع – عزبة أبو زيد – كوم أبو راضى – الواسطى

مديرية أوقاف الغربية

عزبة مصباح – عزبة مصباح- منشأة عبد الله - السنطة

مديرية أوقاف الجيزة

الزرعاوى – قرية العزيزية - البدرشين

مديرية أوقاف البحيرة

8. عزبة سرحان – شبرا خيت

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الأقصر

سعد عثمان – العديسات بحرى - الطود

مديرية أوقاف الشرقية