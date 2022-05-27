الأوقاف تفتتح 10 مساجد جديدة اليوم فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أنه وصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 1086 مسجدا، منها 920 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و166 مسجدًا صيانة وترميمًا.
وقالت الوزارة، إن المساجد المقرر افتتاحها اليوم هى:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف المنيا
- آل بشر – صفط الشرقية - المنيا
- عزبة فرجانى – قرية فرجانى – دير مواس
- عبد الله عبد الجليل – عرب زاوية حاتم - بنى عبيد – أبو قرقاص
- الديابة – البحرى – قرية الديابة – أبو قرقاص
مديرية أوقاف بنى سويف
- البديع – عزبة أبو زيد – كوم أبو راضى – الواسطى
مديرية أوقاف الغربية
- عزبة مصباح – عزبة مصباح- منشأة عبد الله - السنطة
مديرية أوقاف الجيزة
- الزرعاوى – قرية العزيزية - البدرشين
مديرية أوقاف البحيرة
- 8. عزبة سرحان – شبرا خيت
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف الأقصر
- سعد عثمان – العديسات بحرى - الطود
مديرية أوقاف الشرقية
- الدرندلى – بندف – منيا القمح
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