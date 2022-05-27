جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وقال خبراء الأرصاد، إنه من المتوقع شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.. ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وأضافوا أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية. وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 35 21 الإسكندرية 29 19 وادى النطرون 34 19 طنطا 35 19 شبين الكوم 35 20 دمنهور 31 18 بلطيم 28 19 مطروح 27 17 السلوم 27 17 سيوة 36 18 بورسعيد 28 21 دمياط 27 18 الزقازيق 35 20 المنصورة 33 19 الإسماعيلية 35 19 السويس 34 20 العريش 28 18 رفح 27 18 رأس سدر 36 20 نخل 32 15 نويبع 36 23 طابا 35 19 كاترين 28 12 الطور 33 22 شرم الشيخ 36 26 الغردقة 36 26 مرسى علم 35 25 الفيوم 35 21 بنى سويف 35 20 المنيا 36 20 أسيوط 36 21 سوهاج 37 22 قنا 38 22 الأقصر 39 23 أسوان 40 24 إدفو 39 25 أبوسمبل 37 25 الوادى الجديد 38 23 الشلاتين 35 24 أبو رماد 34 25 حلايب 31 23 رأس حدربة 30 22

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالة الطقس اليوم الجمعة 27 مايو 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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