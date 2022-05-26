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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /700294/تعرف-على-تفاصيل-حفل-أنغام-في-موسم-جدة-بعد-تعافيها

تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائي جديد ضمن حفلات موسم جدة وذلك في يوم 4 من شهر يونيو المقبل، اذ طرحت تذاكر الحفل بداية من اليوم منذ الساعة التاسعة مساءا.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل حفل أنغام في جدة

وتقدم أنغام خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيها ومنها "حالة خاصة جدًا" و"دا اللي عندي"، و"حتة ناقصة" و"على فكرة" وعدد أخر من الأغنيات المحببة لدى جمهور أنغاك

وكانت تألقت الفنانة والمطربة أنغام على مسرح أرض المعارض في الكويت وسط استقبال حافل وهائل كما أثارت إعجاب وتفاعل جمهورها بمجرد صعودها على المسر بأغانيها المميزة التي يحبها الجمهور، وشهد حفل أنغام في الكويت ترحيبًا بها من قبل الجمهور وتفاعل محبيها في جميع أنحاء الوطن العربي الذين قرروا متابعة فقرات الحفل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وليس مكان الحفل فقط.

مرض المطربة أنغام

وكانت تعرضت أنغام لإصابة شديدة في أوتار الكتف عرضتها لعملية جراحية دقيقة في الكتف، فضلا عن جراحة في رسغ اليد بسبب مشاكل ضخمة في الأوتار، وكانت تعاني من حالة إعياء شديد في بداية الأمر بسبب خضوعها لعملية جراحية شديدة، ولكن استقرت حالتها بشكل كبير الأن ومن المقرر أن تخضع لجلسات العلاج الطبيعي خلال الفترة المقبلة.

نجوم الفن يدعمون أنغام في محنتها

وحرص عدد من نجوم الفن على دعم المطربة أنغام منهم المطربة لطيفة على فنشرت عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة للمطربة أنغام وهي ملقاه على سرير المستشفى، وعلقت عليها: “ألف حمدالله على سلامتك ياحبيية قلبي”، من جانبه أعادت أنغام نشر الاستوري عبر حسابها.

في حين كتبت الراقصة دينا: “ألف سلامة عليكي حبيبتي ربنا يشفيكي ويعافيكي”، ودعت لها مديرة أعمالها “راندا البحيري” خلال خاصية ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها: “ألف مليون سلامة عليكي يا ست الستات، ربنا يقومك بالسلامة لينا يا أحلى نونو في الدنيا”.

ونشرت أحلام صورة لـ أنغام وهي على فراش سرير المستشفى عبر حسابها الرسمي بموقع التديونات القصيرة “تويتر”: "سلامتك يا قلب أختك إن شاء الله ما تشوفيش إلا الخير والفرح والسرور بحبك".

من ناحية أخرى، طرحت المطربة أنغام أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “لوحة باهت” من ألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وجيتار مصطفى أصلان وأحمد رجب، وعادت أنغام للتعاون مجدداً مع الشاعر الغنائى نادر عبدالله، بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها "حالة خاصة جدا"، حيث كتب لها أغنية "ياريتك فاهمنى"، والتى أحدثت ضجة بمجرد طرحها على اليوتيوب وعبر أحد التطبيقات الغنائية، خاصة أن طرحها جاء بالتزامن مع عيد الحب هذا العام.