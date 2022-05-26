انت الان تتابع تفاصيل خبر "حدث بالقاهرة".. أحدث أعمال أحمد حاتم بالتعاون مع المخرج أحمد عبد الله صالح حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /700292/حدث-بالقاهرة-أحدث-أعمال-أحمد-حاتم-بالتعاون-مع-المخرج-أحمد-عبد-الله-صالح

دوت الخليج في ذلك التقرير تفاصيل فيلم أحمد حاتم يحدث بالقاهرة

وينتهي أحمد حاتم من تصوير باقي مشاهدة في فيلم “يحدث بالقاهرة” خلال الأيام القليلة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى يملؤه الغموض والتشويق، ومن المقرر أن يضم العمل عدد كبير من النجوم والفنانين.

أحمد حاتم فيلم ليلة قمر 14

من ناحية أخرى، يظهر الفنان أحمد حاتم خلال أحداث فيلم ليلة قمر 14 الذي يعرض له حاليًا بشخصية تختلف تماما عما قدمه من قبل في أعماله السابقة حيث يجسد شخصية إبراهيم الذي يعد شاب بسيط يقع في حب مريم وهي الفنانة أسماء أبو اليزيد، دون أن يعرف أنها مسيحية الديانة، ويشار إلى أن هذا أول تعاون يجمع أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ولكنه ينبئ عن ثنائي تمثيلي رائع ومن المقرر أن يجتمع الثنائي معا من جديد في فيلم سينمائي يتولى إخراجه المخرج عمرو صلاح ويحمل الفيلم اسم “عاشق”.

أبطال فيلم قمر 14

ويضم فيلم ليلة قمر 14 في بطولته بجانب الفنان أحمد حاتم، كلا من خالد النبوي، وياسمين رئيس، وغادة عادل، وشيرين رضا، وأحمد الفيشاوي، وأحمد مالك، وخالد انور، ومي الغيطي وآخرين وحقق الفيلم نجاحا كبيرًا وأثار ضجة وقت عرضه العالمي الأول خلال الدورة الأخيرة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي أقيم العام الماضي.

كما شارك أحمد حاتم في مسلسل “أنا وهي” الذي يعد التعاون الثالث له مع هنا الزاهد وهو تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وشارك في بطولته هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.