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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /700291/مد-لقاء-حمدين-صباحى-ببرنامج-مصر-الجديدة--ضياء-رشوانالقناة-قررت-أن-صباحى-يقول-كل-حاجة

قررت قناة etc،مد الفترة المقررة للقاء المرشح الرئاسى حمدين صباحى ببرنامج مصر الجديدة مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بعد أن كان محدد له الانتهاء الساعة العاشرة مساءًا.

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وأكد ضياء رشوان بأن بأن إدارة القناه قررت مد اللقاء حتى ينتهى صباحى من حديثه بشكل كامل حيث يتحدث "صباحي" عن رؤيته للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مؤخرا ، كما يشرح رؤيته حول عملية الإصلاح السياسي الشامل في مصر .

كما يتحدث "صباحي" عن رؤية الحركة المدنية المصرية لنجاح الحوار الوطني وكيف يمكن للتيارات الوطنية أن تساهم في مواجهة التحديات الراهنة، والوضع الحالي للأحزاب السياسية المصرية.. وغيرها من الأسئلة التي تشغل بال المواطن في الشارع المصري.

مد لقاء حمدين صباحى ببرنامج مصر الجديدة . .ضياء رشوان«القناة قررت أن صباحى يقول كل حاجة»

كما يتطرق الحوار أيضا إلى عدد من الملفات الاستراتيجية المختلفة والتي تسهب في تعظيم المجال العام في مصر من أجل الوصول إلى حالة من الرضى المجتمعي إزاء الحياة الديموقراطية في الجمهورية الجديدة.البرنامج يعرض في تمام الثامنة مساء الخميس القادم 26 مايو الجاري على شاشة etc تردد 12015 v