حمدين صباحي: الحوار الوطني اطرافه السلطة والمعارضة..ونحتاج لحوار دائم مش موسمي

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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /700290/حمدين-صباحي-الحوار-الوطني-اطرافه-السلطة-والمعارضةونحتاج-لحوار-دائم-مش-موسمي

قال حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، ان الحركة الوطنية الديمقراطية باحزابها وشخصياتها العامة، تفاعلت بايجابية مع الحوار، وطرحت ضوابط اجرائية موضعية لضمان نجاح الحوار، مؤكدا لم نطرح شروط للحوار، اون الحوار لا ينجح، بل ينجح بالجدية وضمانات، متبعا" انا مش هدخل وانا بفرض شروط أو يفرض عليا شروط، ومش هقبل انه يتفرض شروط ، لاننا هنتحاسب من الشعب اللي بينظر للحوار،الناس بتقول حمدين اي اللي وداه الحوار، كان من الادب عند القبول المبدأي وضع شروط نلتزم بها.

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حمدين صباحي: الحوار الوطني اطرافه السلطة والمعارضة

وأوضح حمدين صباحي، خلال لقائه ببرنامج مصر جديدة، الذي يقدمة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن جميع الاطراف محتاجة تتحاور مع بعضها فى حوار دائم مش موسمي ،هو ده طريقنا للتقدم وحمل المسئولية ، لما نلاقي رئيس الجمهوري بيقول انا عاوز حوار سياسي بدون تمييز، مضيفا " عاوزين الحوار يكون مفتوح لكل من يوافق عليه ويقدم بجدية، الحوار معناه المختلفين فى الرأي يتناقشو بجدية، للوصول لاتفاقات ومش لازم نتفق فى كل حاجة ، ولكن نتفق بجدية على مساحة مشتركة يمكن تنفيذها، ويتفقو اعلى ادارة الحوار.

وأكد حمدين صباحي، أن الحوار اطرافه السلطة والمعارضة ، لأن المفتقد هو حوار السلطة مع المعارضة ، مضيفا " اللي له رأي مخالف للسلطة يقوله ، والمعارضة لابد أن تقول كلمتها الان لأن ده اختبار لها، اظن مش مطلوب مني كمعارض اقول للسلطة انت غلطانة فى كذا ، لكن الامتحان اني اقولها ان الطريق لحل مشكلات مصر اننا نعمل السياسية معينة، وتقديم بديل قابل للتنفيذ.

وأردف صباحي، أن الأحزاب هى السلم الديموقراطي للتعبيرعن الرأي والمصالح، و هوز جزء من شبكة المجتمع المدني، ويطرح سياسات لادارة البلاد وحل المشكلات، موضحا وظيفة الحزب أن يسعي للحكم عبر تنافس ديمقراطي ، من خلال طلب تأييد الناس وحل مشكلاتهم ، الأحزاب وظيفتها يتمكن من وضع سياسات ان تحل مشاكل البلد ويقنع الناس بها ، ويتحدد الحزب الذي يوافق على السياسات الموجودة هو حزب موالي.