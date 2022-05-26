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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /700289/أخرهم-صديقة-نيللي-كريم-عمرو-دياب-ورحلته-مع-النساء-بين-الزواج-والشائعات

عمرو دياب، أو الهضبة كما أطلق عليه الكثير من الجمهور، يعد من أكثر النجوم في الوطن العربي التي طاردته شائعات بين الزواج والانفصال بمجرد ظهوره مع النساء في مجموعة صور يشاركها، وفي ذلك الإطار يرصد دوت الخليج أبر النساء في حياة عمرو دياب.

شيرين رضا

تعد شيرين رضا أولى النساء التي عشقها عمرو دياب بداية من ظهور على الساحة الفنية، حتى الأن اذ تعد علاقتهما ليست علاقة إثنين تزوجا وانفصلا بل تربطهم علاقة صداقة ومحبة وتفاهم قوية للغاية.

انفصلا بعضهم عن بعض في عام 1992 بعدما أنجبا ابنتهما نور، بسبب غيرة عمرو دياب الشديدة التي لم تعجب بها شيرين رضا لطالما عرفت يتسلطها وحبها للحرية، فضلا عن مشاكل أخرى طاردتها.

زينة عاشور

بعد انفصال عمرو دياب عن شيرين رضا بعام، ارتبط بالفنانة زينة عاشور وعاشا قصة حب طويلة انتهت بالزواج، وأنجبا منها 3 أطفال وهم جنى وكنزي وعبدالله، وتحول عمرو دياب في فترة ارتباطها لشخص أخر تماما لاحظه الجمهور في أزيائه وشكله وأسلوبه وكل شيء بفضل زينة عاشور.

وطوال فترة إربتاط عمرو دياب بـ زينة عاشور لاحقتهم العديد من شائعات الإنفصال، حتى انفصلا حقيقة منذ قرابة 6 أعوام من الأن.

دينا الشربيني

ارتبط عمرو دياب بدينا الشربيني بعد انفصالع عن زينة عاشور مباشرة، اذ أكدت صور تجمعهما بانفصال عمرو دياب عن زينة عاشور للجمهور، لقت قصة حبهما صدى واسع بين الجمهور، وكان صدمة انفصالهما كالنبأ الصاعق عليهم، ولم يوضحا الثنائي السبب حتى الأن، لكنهما كان يعيشان معا بدون زواج رسمي.

إنجي كدوان

بعد انفصال عمرو دياب عن دينا الشربي، ظهر في مجموعة صور شاركها عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي مع هارضة الأزياء إنجي كدوان، ما رجح الجمهور ارتباطهما ببعض وأكد ذلك ظهورها في فيديو كليب إعلان عطره الجديد، ولكن تبين بعد ذلك أنها متزوجة.

صديقة نيللي كريم

ظهر الفنان عمرو دياب في آخر ظهور له داخل حفل زفاف نجل رجل الأعمال نجيب ساويرس في عدد من الصور برفقة الفنانة نيللي كرين وزوجها هشام عاشور وصديقة نيللي كريم التي تدعى إنجي.

وأثارت هذه الصور فضول الجمهور ومحبيه وظهرت التساؤلات حول ارتباط عمرو دياب بصديقة نيللي كريم “إنجي” والتي تعمل مصممة الأزياء، بعد ظهورهما معا في حفل زفاف أنسي ساويرس أمس الثلاثاء.