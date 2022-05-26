انت الان تتابع تفاصيل خبر بنك التعمير والاسكان الفرع الرئيسي .. العنوان والخط الساخن حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /700287/بنك-التعمير-والاسكان-الفرع-الرئيسي--العنوان-والخط-الساخن

يتساءل الكثيرون عن بنك التعمير والإسكان الفرع الرئيسي سواء خدمة عملاء بنك التعمير والإسكان الخط الساخن أو عنوان بنك التعمير والإسكان والخدمات التى يوفرها ويستعرض دوت الخليج كل ما تريدون معرفته عن بنك التعمير والإسكان الفرع الرئيسي

بنك التعمير والإسكان لايقتصر دور بنك التعمير والإسكان على حجز الشقق بل يوفر العديد من الخدمات البنكية والتحويلات، ويمتلك شريحة كبيرة من العملاء من مختلف البنوك. عنوان بنك التعمير والإسكان الفرع الرئيسي رقم 10 شارع الكامل محمد - امام نادي ضباط القوات المسلحة، الزمالك، القاهرة رقم بنك التعمير والإسكان الخط الساخن 19995. التليفون 2735572 - 27359504 - 27361826 http://www.hdb-egy.com خدمات بنك التعمير والإسكان معاملات الأفراد - معاملات الشركات - ماكينات الصراف الألي.

خدمات الإسكان - مختلف الخدمات البنكية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك التعمير والاسكان الفرع الرئيسي .. العنوان والخط الساخن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.