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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /700286/عميل-البنك-العربي-الأفريقي-يشكو-عملت-تحويل--من-العيد-موصلش

اشتكى عميل بنك العربي الأفريقي من سوء الاستجابة لاحتياجاتهم خلال تعاملاتهم بمختلف فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، مشيرًا إلى إنه عميل بنك سايب أيضًا، ويستعرض دوت الخليج مشكلة عميل بنكي العربي الأفريقي وسايب على ليساعده المسئولين في حلها.

شكاوء عملاء البنك العربي الأفريقي قال أحد عملاء البنك العربي الأفريقي عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، : "أنا عملت تحويل من حسابى فى بنك سايب لحسابى فى البنك العربى الأفريقى فى فترة العيد يوم ٣ مايو الفلوس اتخصمت من سايب وجالى اشعار ان العملية مقبولة التحويل دخل حسابى فى العربى الافريقى يوم ٨ مايو واترد يوم ١٠مايو". وأضاف : " إلى الآن الفلوس مرجعتش حسابى فى بنك سايب وكلمت البنكين". وتابع: "العربى الأفريقى بيقولى إنه رد الفلوس وسايب بيقولى مفيش حاجه رجعت وكلمت خدمه العملاء فى انستا باى معندهمش حل وبيقول أرجع للبنكين".

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