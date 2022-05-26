عاجل- شوقى يحدد ضوابط التعامل مع مجلد المفاهيم الورقى لطلبة الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مجلد المفاهيم الورقى لطلاب الثانوية العامة هو نسخة مطابقة لما تمت إتاحته رقميا، وسوف يتاح للطالب وفق تخصصه داخل لجنة الامتحان للاستخدام كمرجع.





وقال الوزير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم، إنه لا يجوز الكتابة على مجلد المفاهيم مطلقا، ويبقى المجلد فى المدرسة بعد نهاية الامتحان لإتاحته للطالب فى الامتحان التالى ويعود المجلد إلى المدرسة بعد نهاية الامتحانات للاستخدام فى الأعوام التاليه بإذن الله.

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