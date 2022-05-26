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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /700284/بمشاهد-من-فيلم-علي-بابا-كريم-فهمي-يسخر-من-أغنية-من-أول-دقيقة-لـ-اليسا-فيديو

شارك الفنان كريم فهمي الجمهور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” فيديو جديد يسخر به من أغنية “من أول دقيقة” التي تألق بها كلا من المطربة إليسا والمطرب سعد لمجرد.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير سخرية كريم فهمي من أغنية من أول دقيقة

ظهر الفيديو الذي نشره كريم فهمي عبر موقع انستجرام، بمشاهد مجمعة من فيلمه الجديد “علي بابا” جمعته مع الفنانة أيتن عامر بطلة العمل، ووضع عليها مقطع من أغنية “من أول دقيقة”.

أحدث أعمال الفنان كريم فهمي

يذكر أن كريم فهمي شارك متابعيه وجمهوره بنشره مجموعة صور له تجمعه بأبطال مسلسله الجديد أزمة منتصف العمر الذي تم تأجيله من الموسم الرمضاني لعام 2022.

وظهر كريم فهمي في الصور التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، في قرية فاريا بمدينة بيروت وسط الثلوج، برفقة زوجته دانيا البناوي، والفنان عمر السعيد والفنانة ريهام عبدالغفور، وعلّق على الصور التي نشرها عبر صفحته الخاصة: “فاريا، تصوير أزمة منتصف العمر"، ويشار أن العمل يضم في بطولته كلا من كريم فهمي ورشدي الشامي، وريهام عبدالغفور، ورنا رئيس، وعمر السعيد، وبينتمي العمل لنوعية مسلسلات الـ 15 حلقة ومن إخراج كريم العدل.

أغنية من أول دقيقة

جدير بالذكر أنه تقول كلمات أغنية من أول دقيقة: بغير من عيني وانا شايفك وده اللي وصلت ليه لو أسمع اسمي بشفايفك بقولك كرّريه وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قد ايه إرسمني في ليلك نجمة ضيها يلمع في العين إكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين أنا نفسي أعيش فوق عمري يا حبيبي معاك عمرينـ لو تطلبي مني عينيا لو تطلبي عمري كمان هديكي سنيني الجاية وهكون راضي وفرحان انتي اللي وجودك جنبي حسسني إن أنا إنسان ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت بميت طريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال، أنا عايزاك تفضل جنبي سندي وفارس أحلامي قلبي في قربك متطمن خليك دايما قدامي أنا قبل ما ينطق كلمة بتكمل ليا كلامي، ده وجودك بيكملني خليتي حياتي حياة إحساسي بحبك خدني وانا هفضل ماشي وراه حضنك يا حبيبتي لا يمكن لو ثانية أعيش براهـ فيه واحدة تملّي في ظهرك وفضعفك هتقويك تؤمرها حبيبي وأمرك هتقول شبيك لبيك جنبك ولآخر عمرك هتعيش علشان ترضيك، ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت بميت طريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال”.