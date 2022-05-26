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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /700281/حمدين-صباحي-هاجمونى-بعد-قبول-دعوة-الإفطار-وخوفت-يكون-فى-فرصة-وأضيعها-لو-رفضت

ثمن حمدين صباحي، رئيس حزب الكرامة، التفاعل الواسع والأيجابي، الذى لقتها دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني، مضيفا أن حزب الكرامة والتيار الشعبية ، والحركة المدنية، كانوا فى صفوف المهتمين باجراء الحوار الوطني وقبوله، مشيدا بالتفاعل الايجابي مع الحوار بالقبول او الرفض، من كل أطياف المجتمع والقوى السياسية، مضيفا” أن من يقبل أو يرفض هو معنا، ويري امكانية الخروج من الحالية”.

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وقال صباحي، خلال لقائه فى برنامج مصر جديدة مع الاعلامي ضياء رشوان،” احترم من يختلف معي، وأدنوني بقبول دعوة الفطار من الرئيس السيسي”، مشيرا إلى الحالة التي سادت المجتمع بعد الدعوة لاجراء حوار وطني، موضحا أنه شعور مركب وأن الناس شعرت ان الحوار مفيش فايدة منه، ومن ناحية أخري تمسكوا به فربما يكون به أمل لانطلاقة جديدة ، موضحا أن هذه الحالة تنبهنا أن الدخول لهذا الحوار واجب ومسئولية سيحاسب الجميع بشأنه.

وتابع ، ربما الامل يتغلب على الشعور باليأس، مؤكدا أن الدولة أصبحت تمتلك امكانيات هائلة لاجتياز مشكلاتها، مضيفا”ونحترم أراء اللذين يرفضون الحوار ويقولون لا، وبقول لهم أدونا فرصة، وعارفين أن قلقكم قلق طبيعي، ولكن نتمني أن عوامل الامل فى هذا الوطن نتصر على عوامل اليأس”.

وأوضح صباحي أن عوامل الامل والجدية أكثر من عوامل التواصل بمحن الماضي ومرارته، موضحا أن الدولة لديها قوة وعافية فى المجتمع ، قبلت دعوة الافطار فى ظل وجهة نظر متفق عليها، ممضيفا “ البعض فاقترح قبولها واخرين قالولي ارفض، واعتقدوا اني رايح أفطر فقط ، وقلقت من ان يكون هناك فرصة واضيعها لو رفضت، وارجو ان مسار الحوار يسير فى يقين بجبر خاطر البلد وتخرج من أزماتها على العدل والمحبة.