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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /700279/وفاة-الممثل-الأمريكي-راي-ليوتا-عن-عمر-ناهز-67-عام

رحل عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية الممثل الأمريكي راي ليوتا نجم فيلم Goodfellas الشهير، وذلك عن عمر ناهز 67 وذلك أثناء نومه في جمهورية الدومينيكان، اذ كان يصور أحد أعماله الفنية هناك.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير وفاة الأمريكي راي ليوتا

وتعد أشهر اعمال الأمريكي راي ليوتا دور عضو العصابة هنري هيل في فيلم مارتن سكورسيزي Goodfellas الذي صدر عام 1990، ولا تزال شخصيته مؤثرة حتى اليوم لدرجة استمرار مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن الاستعانة بأحد مشاهده للتعبير بعد مرور 3 عقود على عرضه.

معلومات عن راي ليوتا

راي ليوتا ولد فى عام 1954 فى نيو جيرسى ، ثم التحق بجامعة ميامى ليدرس التمثيل، وكانت أهم أعمال الممثل أيضًا field of Dreams وCop Land وBlow، كما اشتهر بالأداء الصوتي في لعبة الفيديو Grand Theft Auto: Vice City.

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وكان قدر حل عن عالمنا الأيام الماضية الفنان القدير سمير صبري عن عمر يناهز الـ 85 عاما بعد خروجه من المستشفى بأيام جاء ذلك على الصفحة الرسمية الإعلامية بوسي شلبي اذ نعت الفنان الراحل سمير صبري عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ونشرت صورته وعلقت عليها: “البقاء لله يا غالي”.

كما رحل عن عالمنا عدد من النجوم أخرهم الفنان أحمد حلاوى الذي وافته المنية بعد صراع مع مرض كورونا، وتوفى أيضا الفنان عهدي صادق عن عمر يناهز 71 عامًا، وكان قد توفى الفنان زكي فطين عبد الوهاب بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وذلك بعد أن كتب المخرج خالد الحجر، منذ أيام عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مرفقا صورة زكي فطين عبد الوهاب: «يا رب، يا رب، اشفي وخفف الآلام عن صديقي، صديق العمر الجميل وصديقنا الحبيب الجميل، زكي فطين عبد الوهاب، ادعوا له، ربنا يخفف عنه آلامه ويشفيه من هذا المرض اللعين، آمين يا رب المعجزات».