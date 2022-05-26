أول سؤال من ضياء رشوان لحمدين صباحى ببرنامج مصر الجديدة«ما هو سر إهتمام وحب الرئيس السيسى لك »؟«صور»

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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /700278/أول-سؤال-من-ضياء-رشوان-لحمدين-صباحى-ببرنامج-مصر-الجديدةما-هو-سر-إهتمام-وحب-الرئيس-السيسى-لك-صور

انطلق أول ظهور تلفزيوني للسياسي حمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي ضيفا على ضياء رشوان في برنامج "مصر جديدة" على شاشة etc، وذلك اليوم الخميس.

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وأكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بأن حمدين صباحى لم يظهر منذ سنوات كثيرة بأى وسيلة إعلام مصرية وهو الآن يظهر معه بعد مرور 50سنة بالعمل العام والسياسى، فيما أكد حمدين صباحى بأنه لم يظهر منذ عام 2016 وكان مع المرحوم وائل الإبراشى.

وجاء أول سؤال من ضياء رشوان لحمدين صباحى بـ ما هو سر حب الرئيس عبد الفتاح السيسى لك كمعارض بعد الاستضافة فى أكثر من لقاء؟، حيث عقب صباحى بقوله:" ربنا يؤلف القلوب وبلدنا تحتاج الاختلاف فى الرأى وبشكر الرئيس السيسى على حبه وحسن ظنه وبأمل أن نكون عند حسن ظن الشعب المصرى".

أول سؤال من ضياء رشوان لحمدين صباحى ببرنامج مصر الجديدة«ما هو سر إهتمام وحب الرئيس السيسى لك »؟

ويتحدث "صباحي" عن رؤيته للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مؤخرا ، كما يشرح رؤيته حول عملية الإصلاح السياسي الشامل في مصر .

كما يتحدث "صباحي" عن رؤية الحركة المدنية المصرية لنجاح الحوار الوطني وكيف يمكن للتيارات الوطنية أن تساهم في مواجهة التحديات الراهنة، والوضع الحالي للأحزاب السياسية المصرية.. وغيرها من الأسئلة التي تشغل بال المواطن في الشارع المصري.

كما يتطرق الحوار أيضا إلى عدد من الملفات الاستراتيجية المختلفة والتي تسهب في تعظيم المجال العام في مصر من أجل الوصول إلى حالة من الرضى المجتمعي إزاء الحياة الديموقراطية في الجمهورية الجديدة.

البرنامج يعرض في تمام الثامنة مساء الخميس القادم 26 مايو الجاري على شاشة etc تردد 12015 v