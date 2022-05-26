انت الان تتابع تفاصيل خبر 8 يونيو.. عرض فيلم "برا المنهج" لـ ماجد الكدواني على منصة شاهد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /700274/8-يونيو-عرض-فيلم-برا-المنهج-لـ-ماجد-الكدواني-على-منصة-شاهد

تسعتد منصة شاهد الإلكترونية لاستقبال عمل فني جديد لطرحه على منصتها وهو فيلم “برا المنهج” الذي يشارك في بطولته الفنان الكبير ماجد الكدواني.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير طرح فيلم برا المنهج على منصة شاهد

ويعرض فيلم “برا المنهج” على منصة شاهد الإلكترونية في يوم 8 من شهر مايو المقبل، وهو بطولة كلا من ماجد الكدواني والطفل عمر شريف بجانب عدد من ضيوف الشرف النجمة روبي وأسماء أبو اليزيد وأحمد خالد صالح ودنيا ماهر.

ويجسد ماجد الكدوانى خلال الأحداث ، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه، في حين تقوم روبى بتجسيد دور مدرسة موسيقى في إحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها.

قصة فيلم برا المنهج

يدور فيلم برا المنهج حول الطفل نور الطفل اليتيم الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك مختبئاً من العالم. تنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

ونجح فيلم “برا المنهج” الذي يخوض بطولته الفنان ماجد الكدواني، في تناول بعض القصص التاريخية، عن أبطال معروفين منذ العهود المصرية القديمة وأثروا في بناء الدولة المصرية بشكل لا يمكن تجاهله، وذلك بعد عرض قصصهم بشكل مختلف عن سابقيه من الأعمال السينمائية المعروفة.

تألق فيلم برا المنهج

جدير بالذكر أنه أختار المركز الكاثوليكي فيلم "برا المنهج" ليتنافس ضمن مسابقة المهرجان الذي أقيمت خلال الفترة من 20 إلى 27 مايو القادم، ضم نفاعاليات الدورة رقم 70 للهذا المهرجان الذي ينسقه المركز الاثوليكي سنويًا، بعد تكريمه في أكثر من مهرجان، كان آخرهم مهرجان جمعية الفيلم السنوي الذي حاز به جائزة أفضل فيلم لعام 2021، في الحفل الإفتتاح في يوم 29 يناير، للدورة الإستثنائية التي ضمت الدورتين 47 و48.